Звезда Голливуда Аманда Байнс заметно изменилась после снижения веса
Актриса Аманда Байнс, известная по фильмам и телешоу 2010-х, вновь оказалась в центре внимания папарацци после появления свежих снимков. Об этом сообщает Daily Mail.
За последние годы актриса переживала сложный период: она завершила карьеру, резко изменила образ жизни и набрала более 80 килограммов. Позже Байнс сама признавалась, что ей было неприятно видеть свои фотографии в таком состоянии, и это стало для неё мотивацией заняться собой.
В одном из постов она писала, что ранее весила около 82 кг, а затем смогла снизить вес до примерно 69 кг. По словам актрисы, процесс изменений сопровождался серьёзной работой над собой.
Поклонники отмечают, что сейчас актриса выглядит более собранной и спокойной, однако её история снова подняла тему давления папарацци и общественного внимания к внешности знаменитостей.
