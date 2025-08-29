Винила маму в смерти отца и пережила утрату: как живет бывшая жена Александра Малинина Ольга Зарубина и от кого на самом деле ее дочь
Ольга Зарубина — одна из самых ярких звёзд советской эстрады, чей голос и манера исполнения покорили миллионы слушателей. В 80-е годы артистка стала символом целой эпохи, а после долгого перерыва вновь вернулась на сцену и завоевала любовь новых поколений. 29 августа ей исполняется 67 лет. О ее биографии и личной жизни расскажет «Радио 1».
Детство и семья Ольги ЗарубинойОльга Владимировна Зарубина родилась 29 августа 1958 года в поселке Москворечье. Ее семья жила достаточно обеспеченно: у них был автомобиль, гараж и драгоценности.
Будущая певица не помнила отца — он скончался, когда девочке был всего год. Причины трагедии до конца не ясны, но сама артистка позже предполагала, что это могло быть самоубийство. С матерью, Людмилой Брониславовной, у Зарубиной отношения не сложились: певица признавалась, что никогда не чувствовала к ней любви. Кроме того, артистка всю жизнь считала, что мать косвенно виновата в гибели отца.
Отчим Ольги оказался деспотичным и жестоким человеком: поднимал руку как на жену, так и на детей. После рождения младшей дочери Татьяны денег стало катастрофически не хватать, поэтому мать работала на заводе в две смены. Старший брат Ольги Александр в 18 лет тяжело заболел: осложнения после ангины привели к пороку сердца. Он боролся за жизнь, но умер в 35 лет — ровно в том же возрасте, что и отец.
Первые шаги в музыкеС детства Зарубина тянулась к пению. Ее дебют состоялся в пионерском лагере, но прошел неудачно — девочка забыла слова. В 10 лет она поступила в музыкальную школу по классу фортепиано и училась там 7 лет.
Окончив школу, Ольга не собиралась связывать жизнь с эстрадой и поступила в медицинское училище. Она получила профессию медсестры и проходила практику в институте нейрохирургии. Однако музыка все же взяла верх.
Начало музыкальной карьеры Ольги ЗарубинойУчеба в медучилище не мешала Зарубиной активно выступать в студенческом ансамбле. Там ее заметил шансонье Александр Заборский. Вместе с Сергеем Коржуковым она исполняла песни из фильма «Романс о влюбленных» и вскоре оказалась в коллективе «Почтовый дилижанс». В 1977 году произошла судьбоносная встреча с композитором Вячеславом Добрыниным. Он познакомил Зарубину с ВИА «Лейся, песня», где она стала бэк-вокалисткой. Вскоре прозвучала первая композиция с ее участием — «Вот увидишь».
В том же году Ольга впервые появилась на телевидении, а композитор Давид Тухманов написал для нее хит «Так не должно быть». Дуэт с Михаилом Боярским в новогоднем «Голубом огоньке» принес молодой певице всесоюзную славу.
Сольное творчество и пик популярностиВ середине 80-х певица начала сольную карьеру. В 1985 году вышел её миньон «Кукла», а чуть позже — дуэт с Александром Серовым «Круиз». Настоящий прорыв произошёл в 1987-м: песня «На теплоходе музыка играет» стала одним из главных хитов десятилетия и принесла Зарубиной всесоюзную славу. В 1989 году в финале «Песни года» прозвучал новый хит «Разгуляй». Параллельно артистка исполняла песни в фильмах, например, в «Приморском бульваре». Однако в начале 90-х её карьера резко оборвалась.
Эмиграция в СШАВ 1991 году во время выступления под фонограмму случился скандал — на концерте пропал звук, кадры показали в программе «Прожектор перестройки». Это стало ударом для артистки, и она уехала с семьей в США. В Америке Зарубина записала два альбома (вышел лишь один), а после 17 лет эмиграции вернулась на родину.
Возвращение в РоссиюВ 2007 году певица вернулась в Россию для участия в проекте «Ты суперстар!». В 2012 году певица выпустила диск «Не случайно», а в 2013-м — сборник «Тихая нежность». Она участвовала в проектах «Легенды Ретро FM», «Суперстар!» и «Секрет на миллион». В 2021 году певица переболела COVID-19, который дал осложнение на ноги, но артистка не оставила сцену. В 2023 году она выпустила песню «Я тебя отпускаю», а в 2025-м — композицию Cosa vuoi di più, написанную итальянским композитором Ренато Монти.
Личная жизнь Ольги ЗарубинойЗарубина была замужем трижды. Первый муж — Александр Малинин. С певцом она познакомилась в ансамбле «Метроном». В 1983 году они поженились, но брак оказался несчастливым. У них родилась дочь Кира, однако Малинин вскоре ушёл из семьи и не участвовал в воспитании ребёнка. Позже Ольга не раз публично обвиняла его в том, что он не признал дочь.
Разрыв с Малининым и первая встреча Киры с отцом
Сохранить дружеские отношения с Александром Малининым Ольге Зарубиной так и не удалось. Впервые они встретились в эфире программы «Пусть говорят», когда Кире было 25 лет. С того момента она вместе с матерью неоднократно становилась участницей различных ток-шоу, где рассказывала, что отец отказался принять её в свою семью.
Зарубина утверждает, что именно эта встреча негативно сказалась на психоэмоциональном состоянии дочери.
«Это было в 2012 году, до этого моя дочь была жизнерадостной и абсолютно адекватной, а потом произошел слом, о котором я узнала не сразу. Депрессия наступила постепенно. Она даже, наверное, сама не осознала, что с ней произошло», — заявляла певица в студии «Пусть говорят».
Споры вокруг отцовства
Несмотря на проведённый ДНК-тест, подтвердивший родство Киры и Александра Малинина, в прессе девушку нередко называют «предполагаемой дочерью». Сам певец не признаёт факт отцовства.
Несколько лет назад в эфире программы «На самом деле» адвокат семьи Малининых Мария Ярмуш выдвинула сенсационную версию: по её словам, отцом Киры якобы мог быть не сам Александр, а его отец Николай Выгузов.
«Это тайна, которая хранилась в семье Малининых 34 года. Александр не хотел ни в коем случае причинить боль Кире Евдокимовой и затронуть память своего отца Николая Выгузова. Но сейчас, когда отец умер и волна негатива со стороны Зарубиной не прекращается, мы вынуждены поднять этот вопрос и заявить, что отцом Киры Евдокимовой является Николай Выгузов», — утверждала адвокат.
В качестве аргументов Ярмуш привела гастроли Малинина в период предполагаемого зачатия, а также частые визиты Ольги Зарубиной в дом родителей артиста. Дополнительным подтверждением она называла ДНК-тест, в котором участвовал не сам певец, а его отец. Исследование действительно показало родство Киры с Николаем Выгузовым — что закономерно, если речь идёт о внучке и дедушке.
Певица резко опровергла слова адвоката. Версия Марии Ярмуш так и не получила подтверждения. Вторым мужем певицы стал Владимир Евдокимов. Он был арт-директор певицы, с которым семья жила в США. В 2008 году Евдокимов умер от рака. Третий муж — Андрей Салов. Брак с администратором шоу-бизнеса продлился недолго: в 2015 году они развелись. Сейчас главным человеком для певицы остаётся дочь Кира, которая живёт в США.