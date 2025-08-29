29 августа 2025, 14:12

Ольга Зарубина (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Ольга Зарубина — одна из самых ярких звёзд советской эстрады, чей голос и манера исполнения покорили миллионы слушателей. В 80-е годы артистка стала символом целой эпохи, а после долгого перерыва вновь вернулась на сцену и завоевала любовь новых поколений. 29 августа ей исполняется 67 лет. О ее биографии и личной жизни расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и семья Ольги Зарубиной Первые шаги в музыке Начало музыкальной карьеры Ольги Зарубиной Сольное творчество и пик популярности Эмиграция в США Возвращение в Россию Личная жизнь Ольги Зарубиной Разрыв с Малининым и первая встреча Киры с отцом Споры вокруг отцовства Ольга Зарубина сейчас

Детство и семья Ольги Зарубиной

Первые шаги в музыке

Ольга Зарубина и Александр Малинин (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)



Начало музыкальной карьеры Ольги Зарубиной

Сольное творчество и пик популярности

Эмиграция в США

Возвращение в Россию

Личная жизнь Ольги Зарубиной

Разрыв с Малининым и первая встреча Киры с отцом

Ольг Зарубина с дочерью Кирой (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)



«Это было в 2012 году, до этого моя дочь была жизнерадостной и абсолютно адекватной, а потом произошел слом, о котором я узнала не сразу. Депрессия наступила постепенно. Она даже, наверное, сама не осознала, что с ней произошло», — заявляла певица в студии «Пусть говорят».

Споры вокруг отцовства

«Это тайна, которая хранилась в семье Малининых 34 года. Александр не хотел ни в коем случае причинить боль Кире Евдокимовой и затронуть память своего отца Николая Выгузова. Но сейчас, когда отец умер и волна негатива со стороны Зарубиной не прекращается, мы вынуждены поднять этот вопрос и заявить, что отцом Киры Евдокимовой является Николай Выгузов», — утверждала адвокат.

Ольга Зарубина сейчас