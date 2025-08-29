Ида Галич поделилась трогательными фото с семьей и новорожденной дочкой

29 августа 2025, 15:29

Блогер и телеведущая Ида Галич впервые выложила трогательные фото с новорожденной дочерью. Снимки были сделаны во время семейной фотосессии.





В своем telegram-канале Ида опубликовала фотографии с дочкой в окружении всего семейства. Напомним, что ребенок родился около месяца назад.





«Смотрю на эти фото с выписки… И не верится, что прошел целый месяц с тех пор, как в нашем доме появилось большое маленькое счастье», — подписала Галич публикацию.