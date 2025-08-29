Ида Галич поделилась трогательными фото с семьей и новорожденной дочкой
Блогер и телеведущая Ида Галич впервые выложила трогательные фото с новорожденной дочерью. Снимки были сделаны во время семейной фотосессии.
В своем telegram-канале Ида опубликовала фотографии с дочкой в окружении всего семейства. Напомним, что ребенок родился около месяца назад.
«Смотрю на эти фото с выписки… И не верится, что прошел целый месяц с тех пор, как в нашем доме появилось большое маленькое счастье», — подписала Галич публикацию.
Ранее сообщалось, что блогеру удалось восстановить доступ к взломанному аккаунту в социальной сети. Страницей завладели мошенники, которые от ее имени публиковали ложные посты.