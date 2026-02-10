10 февраля 2026, 17:04

Любовь Орлова (фото: РИА Новости / РИА Новости)

Любовь Петровна Орлова — народная артистка СССР, актриса театра и кино, певица и танцовщица, ставшая одной из главных звезд советского экрана конца 1930-х — начала 1940-х годов. Широкую известность она получила благодаря ролям в фильмах режиссера Григория Александрова, который стал ее супругом и главным творческим соратником. 11 февраля (по новому стилю) — день рождения Любови Орловой. О ее судьбе, карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Любови Орловой: происхождение и семья Начало карьеры: от тапера до солистки МХАТа Знакомство с Александровым и «Веселые ребята» «Цирк», «Волга-Волга» и всесоюзная слава Послевоенные работы и «Весна» Любовь Орлова: культ молодости и дисциплина Личная жизнь: три брака Любови Орловой Смерть и наследие

Биография Любови Орловой: происхождение и семья

Любовь Орлова (фото: РИА Новости / РИА Новости)

«Когда семилетней меня привели на экзамен в Ярославское музыкальное училище, после двух или трех сыгранных мною пьесок меня с похвалой зачислили на первый курс. Но не было предела изумлению учительницы, когда в первый же день занятий она выяснила, что я не знаю ни одной ноты, что на экзамене я играла всё на память (так учила меня мама). Впрочем, нотная грамота далась легко и не задержала моей учебы», — вспоминала артистка.

Начало карьеры: от тапера до солистки МХАТа

«Когда мне дали роль Герсильи в оперетте "Дочь Анго", вся моя роль заключалась в словах: "Да, гражданка! Нет, гражданка! Слушаюсь, гражданка!" — это было первым большим событием в моей творческой жизни, потому что я получила право говорить на сцене», — делилась Орлова.



Любовь Орлова (фото: РИА Новости / Анатолий Гаранин)

Знакомство с Александровым и «Веселые ребята»

Любовь Орлова (фото: кадр из фильма «Ошибка инженера Кочина»)

«Хорошая картина, я как будто месяц в санатории побывал. Устраивайте премьеру», — заявил он.

«Цирк», «Волга-Волга» и всесоюзная слава

Любовь Орлова (фото: РИА Новости / РИА Новости)

Послевоенные работы и «Весна»

Любовь Орлова (фото: кадр из фильма «Весна»)

Любовь Орлова: культ молодости и дисциплина

«Разве можно поверить, что ей семьдесят первый год! Немного похудела с тех пор, как я ее видела последний раз. Глаза уставшие, но хороша! Узкий, низкий вырез-каре на платье открывал кусочек груди, где нет ни одной морщинки», — писала она.

Любовь Орлова (фото: РИА Новости / Михаил Гершман)

Личная жизнь: три брака Любови Орловой

«Я увидела голубоглазого золотоволосого бога, влюбилась в него как кошка, и всё было предрешено», — вспоминала Любовь.

Смерть и наследие