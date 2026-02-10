Выпивала по утрам и умерла от серьезной болезни: что скрывалось за кулисами жизни звезды фильма «Веселые ребята» Любови Орловой?
Любовь Петровна Орлова — народная артистка СССР, актриса театра и кино, певица и танцовщица, ставшая одной из главных звезд советского экрана конца 1930-х — начала 1940-х годов. Широкую известность она получила благодаря ролям в фильмах режиссера Григория Александрова, который стал ее супругом и главным творческим соратником. 11 февраля (по новому стилю) — день рождения Любови Орловой. О ее судьбе, карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Любови Орловой: происхождение и семьяБудущая звезда советского кино появилась на свет в 1902 году в дворянской семье. Ее отец, Петр Федорович Орлов, служил в военном ведомстве и имел государственные награды. Мать, Евгения Сухотина, происходила из старинного дворянского рода. Среди ее предков — Николай Сухотин, член Государственного совета и кавалерийский генерал, возглавлявший Николаевскую военную академию и состоявший в родстве с Львом Толстым.
В семье Орловых бережно хранили экземпляр произведения «Кавказский пленник», подписанный самим Толстым и подаренный маленькой Любови. Дом в подмосковном Звенигороде посещали известные деятели культуры.
Одним из гостей был Федор Шаляпин. Увидев домашний спектакль с участием девочки, он предсказал ей актерское будущее и рекомендовал родителям развивать ее талант в театральной студии. Однако семья видела в дочери прежде всего музыканта.
Когда Любови исполнилось семь лет, ее отдали в музыкальную школу, где она обучалась игре на фортепиано.
«Когда семилетней меня привели на экзамен в Ярославское музыкальное училище, после двух или трех сыгранных мною пьесок меня с похвалой зачислили на первый курс. Но не было предела изумлению учительницы, когда в первый же день занятий она выяснила, что я не знаю ни одной ноты, что на экзамене я играла всё на память (так учила меня мама). Впрочем, нотная грамота далась легко и не задержала моей учебы», — вспоминала артистка.С 1919 года Орлова продолжила образование в Московской консерватории. Из-за тяжелого положения в годы Гражданской войны она совмещала учебу с работой, но спустя три года ей все же пришлось оставить вуз, чтобы зарабатывать на жизнь.
Начало карьеры: от тапера до солистки МХАТаС 1922 года Любовь Орлова преподавала музыку и работала тапером в московских кинотеатрах. Параллельно она училась в ГИТИСе, который тогда существовал в формате театрального техникума. В 1926 году Орлова стала хористкой музыкальной студии МХАТа, а затем — актрисой.
Первое время она выступала в составе хора и получала небольшие роли. Однако яркая внешность, сценическая пластика и вокальные данные выделяли ее среди коллег.
«Когда мне дали роль Герсильи в оперетте "Дочь Анго", вся моя роль заключалась в словах: "Да, гражданка! Нет, гражданка! Слушаюсь, гражданка!" — это было первым большим событием в моей творческой жизни, потому что я получила право говорить на сцене», — делилась Орлова.В 1932 году режиссер доверил Орловой главную партию в оперетте Жака Оффенбаха «Перикола», переведя ее из хора в солистки. Премьера имела большой успех, и спектакль быстро стал популярным у столичной публики.
Знакомство с Александровым и «Веселые ребята»Несмотря на плотный график в театре, Любовь не оставляла попыток пробиться в кино. Первые кинопробы едва не поставили крест на карьере Орловой: оператор сказал ей, что родинка на ее лице «превратится на экране в автобус», из-за чего путь на съемочную площадку ей закрыт.
Несмотря на скепсис коллег, вскоре актриса получила приглашение в проект Бориса Юрцева «Любовь Алены». А через год она сыграла главную роль в «Петербургской ночи» Григория Рошаля.
В 1933 году на спектакле «Перикола» Любовь Орлову увидел начинающий кинорежиссер Григорий Александров. По совету друга-художника он пришел посмотреть постановку и был впечатлен игрой актрисы. В это время Александров искал исполнительницу роли Анюты в фильме «Веселые ребята».
Изначально образ Орловой в сценарии был второстепенным, а основное внимание уделялось персонажу Леонида Утесова и его оркестру «Теа-джаз». Однако в процессе съемок режиссер расширил роль Орловой, сделав ее центральной фигурой картины. Это вызвало недовольство Утесова, который открыто демонстрировал свое отношение к новой фаворитке режиссера.
На съемочной площадке между Орловой и Александровым завязался роман. В тот момент актриса приехала на съемки с иностранным возлюбленным, а режиссер уже был мужем и отцом. После завершения работы над фильмом они поженились.
Картина «Веселые ребята» стала поворотной в биографии Любови Орловой. Ее вокальные данные, танцевальные способности и сценическое обаяние сделали актрису одной из самых востребованных в советском кино. Со временем она стала любимицей Иосифа Сталина, что способствовало укреплению позиций Александрова в кинематографе. Фильмы с Орловой сыграли значительную роль в популяризации кино как массового искусства в СССР.
Судьба картины могла сложиться иначе. После завершения съемок в адрес фильма поступили доносы с обвинениями в «антисоветской пропаганде». Проект почти запретили, однако Александров добился личной встречи с Иосифом Сталиным и организовал закрытый показ. Руководитель государства просмотрел ленту полностью и дал положительную оценку.
«Хорошая картина, я как будто месяц в санатории побывал. Устраивайте премьеру», — заявил он.
«Цирк», «Волга-Волга» и всесоюзная славаВ 1936 году на экраны вышел фильм «Цирк», где Орлова вновь исполнила главную роль. На момент съемок ей было 34 года, однако по сценарию героиня была значительно моложе. Для сохранения экранного образа применялись специальные приемы съемки, включая мягкий фокус на крупных планах.
Фильм получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже, а в 1941 году был удостоен Сталинской премии. Спустя два года после «Цирка» зрители увидели музыкальную комедию «Волга-Волга». Вместе с Орловой в фильме сыграли Владимир Володин, Павел Оленев и Игорь Ильинский.
Образ бюрократа Бывалова, созданный Ильинским, оказался настолько ярким, что фамилия персонажа дала начало термину «бываловщина». Роль отметили Сталинской премией, а сам фильм направили в подарок президенту США Франклину Рузвельту.
В годы Великой Отечественной войны Любовь Орлова активно выступала перед бойцами, давала концерты на фронтах — от Минска до Курска и Орла.
Послевоенные работы и «Весна»После войны актриса продолжила сниматься. В 1947 году вышла музыкальная комедия «Весна». На тот момент Орловой исполнилось 44 года. Кинематографические приемы по-прежнему помогали сохранять на экране образ молодой героини.
После завершения работы над фильмом она задумывалась о переходе в Театр имени Моссовета. В «Весне» сыграли ведущие актеры этого театра — Ростислав Плятт и Фаина Раневская. Именно в этой картине впервые появилась знаменитая заставка «Мосфильма» со скульптурой «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной.
За первый месяц проката фильм посмотрели 18 миллионов зрителей. Картина была представлена на Венецианском кинофестивале, где получила награды за лучший сценарий и лучшую женскую роль. Орлова разделила приз с Ингрид Бергман.
В последующие годы Любовь Орлова совмещала кинематограф с работой в Театре имени Моссовета. В начале 1960-х годов ее экранные появления стали редкими. В 1970 году вышла комедия «Русский сувенир», а в 1972-м — фильм «Скворец и Лира», ставший последней работой актрисы.
Любовь Орлова: культ молодости и дисциплинаЛюбовь Орлова стала одной из первых актрис советского кино, кто сделал молодость частью публичного образа и профессиональной стратегии. В эпоху, когда индустрия красоты в СССР была ограничена, она демонстрировала почти голливудский подход к внешности.
Артистка придерживалась строгого режима питания: соблюдала диету, ела по часам и постоянно контролировала вес. По воспоминаниям современников, Орлова хранила специальный поясок и регулярно измеряла им объем талии, стремясь сохранить параметры.
Многие отмечали, что Любовь Орлова выглядела значительно моложе своего возраста. В те годы, когда большинству советских женщин был недоступен даже базовый уход, актриса привозила дорогостоящую косметику из-за рубежа и тщательно следила за состоянием кожи.
Помимо косметических средств, Орлова активно занималась гимнастикой и балетом — и продолжала тренировки практически до последних дней жизни. Физическая нагрузка была для нее не только частью профессии, но и способом поддержания тонуса и осанки, которые стали важной составляющей ее экранного образа.
В дневниковых записях подруги актрисы Розы Цвигун сохранилось впечатление от одной из встреч.
«Разве можно поверить, что ей семьдесят первый год! Немного похудела с тех пор, как я ее видела последний раз. Глаза уставшие, но хороша! Узкий, низкий вырез-каре на платье открывал кусочек груди, где нет ни одной морщинки», — писала она.Во время съемок Любовь Орлова прибегала к специальным косметологическим процедурам, которые в то время называли «обжиганием» кожи. Артистка стремилась максимально продлить молодость и поддерживать безупречный внешний вид даже в период интенсивной работы.
Также сообщалось, что по утрам Орлова выпивала небольшую порцию коньяка. Актриса считала, что такой ритуал способствует разглаживанию морщин и улучшает внешний вид кожи. Стремясь сохранить «голливудский» образ, Любовь Орлова, по некоторым версиям, использовала специальные препараты для омоложения. Существует предположение, что именно их применение могло стать причиной проблем с поджелудочной железой.
Личная жизнь: три брака Любови ОрловойЛичная жизнь артистки включала три брака. Первым супругом стал сотрудник наркомата земледелия Андрей Берзин. Их союз продлился четыре года. В 1930 году Берзина арестовали и отправили в ссылку в Казахстан.
В 1932 году Орлова состояла в гражданском браке с австрийским импресарио Францем. Спустя год она познакомилась с Григорием Александровым и в 1933 году вышла за него замуж. Этот союз продлился до конца ее жизни. Детей у супругов не было.
«Я увидела голубоглазого золотоволосого бога, влюбилась в него как кошка, и всё было предрешено», — вспоминала Любовь.
Смерть и наследиеЛюбовь Петровна Орлова скончалась 26 января 1975 года. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище. Григорий Александров пережил супругу на восемь лет.
В 2014 году дача Орловой и Александрова во Внукове, а также личный архив артистки — фотографии и дневники — перешли к адвокату Александру Добровинскому. В интервью он опроверг распространенный миф о влюбленности Орловой в Иосифа Сталина. По его словам, после ссылки первого мужа актриса испытывала к генсеку неприязнь.
В дневниках Орловой упоминается эпизод ужина со Сталиным, во время которого она поинтересовалась судьбой Берзина. Этот вопрос вызвал недовольство руководителя страны, и после этого личных контактов между ними больше не было.
Имя Любови Орловой носят морское судно, кратер, астероид, а также новые сорта фиалки и флоксов. Ее изображение размещено на памятных монетах и марках. О жизни и творчестве актрисы сняты десятки документальных и художественных фильмов, среди которых «Кинопанорама» (1979), «Три любви Любови Орловой» (2005). В 2015 году вышел сериал «Орлова и Александров», основанный на реальных событиях.
В 2022 году отмечалось 120-летие со дня рождения артистки. Памятные мероприятия открылись лекцией киноведа Андрея Апостолова в Музее кино, где также состоялся показ фильма «Светлый путь». Завершил вечер концерт Христины Блохиной, исполнившей популярные советские песни из репертуара Орловой.