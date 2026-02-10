«Брат брата убивал»: Сергей Безруков опроверг романтизацию «Бригады»
Сергей Безруков рассказал правду о реальном бандитском мире 90-х
Сергей Безруков высказался в подкасте Dreamcast о частых обвинениях в романтизации сериала «Бригада».
Актёр подчеркнул, что проект задумывался не как художественная фантазия, а как отражение эпохи — своеобразная «историческая сага» о криминальных 90-х.
Однако со временем Безрукову довелось пообщаться с человеком, который действительно находился внутри бандитского мира. Именно этот разговор заставил актёра взглянуть на сериал иначе.
По словам Безрукова, собеседник признался, что «Бригада» всё же приукрасила реальность.
«Он мне сказал: "Хочешь правду, Сергей? Вы сыграли сказку". Но в эту сказку поверила вся страна. <…> Я, говорит, по поводу ваших героев: я, поскольку, в теме, я знаю. Но вы сыграли тех ребят, которыми мы хотели быть. Вы сыграли сказку про Робин Гудов. Там, где были деньги — брат брата убивал. Такого братства не было. Я вам скажу честно и откровенно, этого не было», — рассказал актёр.Тем не менее Безруков считает, что подобные сериалы необходимо снимать. По его мнению, важно не избегать сложных тем, но при этом показывать трагические последствия выбранного пути.
Актёр отметил, что финалы вроде того, что был в «Бригаде», должны не вдохновлять, а заставлять молодёжь делать выводы и понимать, чем на самом деле заканчивается криминальная романтика.