«Брат брата убивал»: Сергей Безруков опроверг романтизацию «Бригады»

10 февраля 2026, 15:39

Сергей Безруков рассказал правду о реальном бандитском мире 90-х

Сергей Безруков (Фото: Instagram* / @s_bezrukov)

Сергей Безруков высказался в подкасте Dreamcast о частых обвинениях в романтизации сериала «Бригада».





Актёр подчеркнул, что проект задумывался не как художественная фантазия, а как отражение эпохи — своеобразная «историческая сага» о криминальных 90-х.



Однако со временем Безрукову довелось пообщаться с человеком, который действительно находился внутри бандитского мира. Именно этот разговор заставил актёра взглянуть на сериал иначе.



По словам Безрукова, собеседник признался, что «Бригада» всё же приукрасила реальность.





«Он мне сказал: "Хочешь правду, Сергей? Вы сыграли сказку". Но в эту сказку поверила вся страна. <…> Я, говорит, по поводу ваших героев: я, поскольку, в теме, я знаю. Но вы сыграли тех ребят, которыми мы хотели быть. Вы сыграли сказку про Робин Гудов. Там, где были деньги — брат брата убивал. Такого братства не было. Я вам скажу честно и откровенно, этого не было», — рассказал актёр.