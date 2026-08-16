16 августа 2026, 10:45

Николай Добрынин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На счету Николая Добрынина десятки сыгранных ролей в театре и кино. Актер полюбился зрителям благодаря сериалу «Сваты». Митяй Буханкин в исполнении Добрынина был максимально ярким и запоминающимся. Николай неоднократно говорил о том, что «Сваты» изменили его жизнь исключительно в лучшую сторону. Подробности о становлении карьеры, браках и трудностях в жизни Николая Добрынина — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Николая Добрынина Творчество артиста Личная жизнь Добрынина Николай Добрынин сегодня



Биография Николая Добрынина

«Пока учился, мне было неуютно жить… Я же из очень бедной семьи, в Москву приехал в отцовской милицейской шинели. А москвичи — и тогда, и сейчас — совсем другие… Мы настолько плохо жили, что было стыдно приглашать в гости одноклассников», — вспоминал актер.

Творчество артиста

Николай Добрынин (Фото: кадр из сериала «Сваты»)

«Я совершенно не рассчитывал на то, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: "Эй, Митяй"», — рассказывал Добрынин.

«Очень нелегкая история, несмотря на внушительное количество работ. Каждый раз приходится доказывать, что я что-то могу…» — отмечает Николай.

Личная жизнь Добрынина

«Моя первая жена родилась в столице в семье переводчика и работницы Внешторга. У нее были какие-то шариковые ручки немыслимые, сумочки, кофточки… И я рядом — лимита дремучая…» — рассказывал актер.

Николай Добрынин с дочерью (Фото: Instagram* @nikolaydobrynun_official)

«Когда она родила, я ехал в поезде на съемки в Киев. Катя позвонила мне и хрипло сказала: "Я родила тебе дочь…". От радости я потерял голос! Начал молиться, головой биться, хорошо, что один в СВ ехал! С этого момента началась наша счастливая жизнь уже с Нинкой», — делился актер.

Николай Добрынин сегодня

Николай Добрынин с дочерью (Фото: Instagram* @nikolaydobrynun_official)

«Я работаю с шестого класса и не знаю, что такое безработица. Снимаюсь 35 лет. Если возникает пауза в кино, полностью переключаюсь на театр, играю порядка 300 спектаклей в год», — отмечал он.

«Я не святой, прошел все, что только возможно. Есть такое выражение: "Жить надо так, чтобы было что вспомнить в старости, но стыдно об этом рассказать". Так это обо мне…», — признавался Николай Добрынин.