Позднее отцовство в 45 лет, три брака и путь от грузчика до звезды «Сватов»: как сложилась судьба Николая Добрынина?
На счету Николая Добрынина десятки сыгранных ролей в театре и кино. Актер полюбился зрителям благодаря сериалу «Сваты». Митяй Буханкин в исполнении Добрынина был максимально ярким и запоминающимся. Николай неоднократно говорил о том, что «Сваты» изменили его жизнь исключительно в лучшую сторону. Подробности о становлении карьеры, браках и трудностях в жизни Николая Добрынина — в материале «Радио 1».
Биография Николая ДобрынинаНиколай Добрынин родился 17 августа 1963 года в Таганроге в семье милиционера и работницы торговли. Отец рано ушел из жизни, поэтому будущий актер воспитывался старшим братом. Николай начал работать в шестом классе — сколачивал почтовые ящики. Затем трудился грузчиком. Стоит отметить, что Добрынин также занимался бальными танцами, вел школьную самодеятельность. После окончания школы отправился в Москву поступать в ГИТИС.
Первая попытка была неудачной. После того, как Николай произнес первые слова, члены приемной комиссии поблагодарили молодого человека и пожелали удачи при поступлении в другое учебное заведение. Виной всему был яркий южный говор. Добрынин вернулся домой, поступил в Ростовское театральное училище и весь год работал над тем, чтобы избавиться от «гэканья» и «шоканья».
Спустя время юноша снова приехал в столицу и поступил в ГИТИС на курс Ирины Судаковой и Лидии Князевой. Примечательно, что учился Николай вместе с Дмитрием Певцовым.
«Пока учился, мне было неуютно жить… Я же из очень бедной семьи, в Москву приехал в отцовской милицейской шинели. А москвичи — и тогда, и сейчас — совсем другие… Мы настолько плохо жили, что было стыдно приглашать в гости одноклассников», — вспоминал актер.
Творчество артистаДебют Николая Добрынина в кино состоялся в 1986 году в фильме «Нужные люди». Известность и популярность артисту принесли съемки в картине «Все то, о чем мы так долго мечтали» и сериалах «Нина» и «Семейные тайны».
В 2009 году появился в 3 сезоне сериала «Сваты», исполнив роль Митяя Буханкина. Его герой так полюбился зрителям, что спустя два года стартовал специальный 20-серийный проект «Байки Митяя».
Николай Добрынин (Фото: кадр из сериала «Сваты»)
«Я совершенно не рассчитывал на то, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: "Эй, Митяй"», — рассказывал Добрынин.По словам актера, в кино ему выпал крайне тернистый путь.
«Очень нелегкая история, несмотря на внушительное количество работ. Каждый раз приходится доказывать, что я что-то могу…» — отмечает Николай.На счету Николая Добрынина больше 130 ролей в кино и сериалах.
Личная жизнь ДобрынинаСвой первый брак Николай Добрынин заключил еще в студенческие годы. Первая жена — однокурсница и бывшая актриса Ксения Ларина. Чтобы содержать семью, актеру пришлось подрабатывать дренажником в метро.
Этот брак распался спустя пять лет. Вторая супруга — дочь Маргариты Тереховой. С Добрыниным Анна Терехова познакомилась еще студенткой ГИТИСа. Актер преподавал у нее курсы сценической речи. Николай усыновил ребенка Анны от первого брака. Михаила он воспитывал до 16 лет. После развода парень очень часто видится со своим отчимом.«Моя первая жена родилась в столице в семье переводчика и работницы Внешторга. У нее были какие-то шариковые ручки немыслимые, сумочки, кофточки… И я рядом — лимита дремучая…» — рассказывал актер.
Третья жена — Екатерина Комиссарова. Девушка была поклонницей артиста. На протяжении десяти лет Екатерина никак не могла забеременеть. Ребенка супруги буквально вымолили. Во время поездки в Сирию Добрынин посетил храм святой Феклы и рассказал о проблемах настоятельнице монастыря. Женщина передала для супруги Николая поясок, который нужно было носить, не снимая. В 45 лет Добрынин впервые стал отцом. В 2008 году у супругов родилась дочь Нина.
«Когда она родила, я ехал в поезде на съемки в Киев. Катя позвонила мне и хрипло сказала: "Я родила тебе дочь…". От радости я потерял голос! Начал молиться, головой биться, хорошо, что один в СВ ехал! С этого момента началась наша счастливая жизнь уже с Нинкой», — делился актер.По словам артиста, жена для него — это все.
Николай Добрынин сегодняУ Николая Добрынина есть любимая работа и семья, которая всегда с ним рядом. На сегодняшний день Николай является одним из самых востребованных киноактеров страны.
«Я работаю с шестого класса и не знаю, что такое безработица. Снимаюсь 35 лет. Если возникает пауза в кино, полностью переключаюсь на театр, играю порядка 300 спектаклей в год», — отмечал он.Артист заявляет, что старается жить честно и правильно.
«Я не святой, прошел все, что только возможно. Есть такое выражение: "Жить надо так, чтобы было что вспомнить в старости, но стыдно об этом рассказать". Так это обо мне…», — признавался Николай Добрынин.