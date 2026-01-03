Павел Воля покорил с сыном Якутию в минус 48 градусов и испытал на себе местные «тренды» — фото

03 января 2026, 07:40

Павел Воля опубликовал фото путешестия вместе с сыном Робертом по морозной Якутии

Павел Воля (Фото: Telegram @pvolya)

Павел Воля вместе со своим сыном Робертом отправился в зимнее путешествие в Якутию, где погрузился в местную культуру при температуре минус 48 градусов. Артист подробно рассказал о своих впечатлениях в личном блоге, публикуя кадры необычного отдыха.