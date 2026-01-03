Павел Воля покорил с сыном Якутию в минус 48 градусов и испытал на себе местные «тренды» — фото
Павел Воля вместе со своим сыном Робертом отправился в зимнее путешествие в Якутию, где погрузился в местную культуру при температуре минус 48 градусов. Артист подробно рассказал о своих впечатлениях в личном блоге, публикуя кадры необычного отдыха.
Визит включал посещение Музея и центра хомуса народов мира с частной экскурсией, где Воля загадал желание у самого большого инструмента. Разумеется, отец с сыном много времени проводили на улице: и на собачьих упряжках прокатились, и по лесу прогулялись.
Свое впечатление звезда описал краткой фразой «якутская зимняя сказка».
Но это еще не все. За два дня комик успел познакомиться с суровой красотой региона и его традициями. Он испытал на себе главные местные «тренды» и показал «чудеса», которые возможны лишь при сильном морозе.
Так, например, Воля опубликовал клип, на котором Роберт забивает бананом в доску гвоздь.
Знаменитость также показал фокус с лапшой быстрого приготовления, которая быстро твердеет. Павел и Роберт сделали себе по одной порции «доширака», чтобы посмотреть, как пластмассовая вилка будет «парить» в воздухе над едой.
Подписчики артиста высоко оценили выбор Воли провести выходные в одном из самых холодных регионов планеты, отметив искренний интерес семьи к его культуре и смелость попробовать что-то новое.
Многие даже предложили звезде повторить поездку во время празднования Ысыаха — якутского национального праздника, символизирующего наступление лета и возрождение природы.
Напомним, что Роберту в мае 2025 года исполнилось 12 лет. Мальчик является старшим ребенком в семье Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Родители рассказывали, что он с ранних лет проявляет живой интерес к науке и географии, к тому же во многом напоминает своего отца.
