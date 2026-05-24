Вышла замуж по расчету, пыталась продать недвижимость в РФ, не прочь выйти на сцену в белье: тайны Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Почему над Кристиной Орбакайте издевались в школе? Какие звездные романы были у певицы и сколько денег она потеряла на отмене своих концертов в России. Любопытные, пикантные и скандальные факты о некогда популярной певице Кристине Орбакайте — в материале «Радио 1».




Обычная девочка из необычной семьи

Об отце актрисы бывшем цирковом литовским актере Миколасе Орбакасе мало что известно. Мужчина получает небольшую пенсию в Литве — порядка 20 тысяч рублей. Как признавался сам Миколас: спасибо, что хоть огород выручает.


Поначалу Кристина Орбакайте не прошла даже фотопробы на знаменитый фильм «Чучело». Режиссера Ролана Быкова совсем не впечатлила невзрачная внешность актрисы. Позднее после личной пятиминутной беседы Быков утвердил отвергнутую Кристину на роль. Ходят слухи, что такого исхода событий добилась звездная мама актрисы.

На съёмках картины Кристина случайно упала с лестницы и заработала перелом руки. Однако Быков категорически отказался заменять актрису. Из-за этого оператору было необходимо снимать Кристину с определённых ракурсов для того, чтоб её гипс в кадр не попадал. Так, её героине Лене Бессольцевой в одной сцене намотали на руку зеленый шарф.

Орбакайте отказалась бриться налысо для роли. Тогда Кристину коротко постригли, наложили особый парик, идеально имитировавший лысину.

Орбакайте всегда спокойно относилась к откровенным съёмкам. Еще в 2012-м году она снималась в тонком и едва заметном белье телесного цвета в собственном клипе. В 2022-м Кристина снялась для социальных сетей почти обнажённой во время косметических процедур. Звезда надевала откровенные наряды на концерты, церемонии, сцены в кино.

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Ещё в 1983 году Орбакайте исполнила свою первую песню — «А знаешь, всё ещё будет» в дуэте с мамой. Сольной же певицей звезда стала в 1992. Она выступила на Рождественских встречах» Пугачёвой с песней «Поговорим».

Критики часто говорили об откровенной слабости вокальных данных Орбакайте. Они отмечали неприятную резкость, комичность, наивность голоса, наигранность манеры исполнения. В 2024 году в своем интервью звезда поделилась, что её первые выступления на сцене вызывали у общественности море насмешек. Орбакайте много раз обвиняли в регулярном использовании фонограммы и даже операции на голосовые связки, чтоб «хоть как-то петь получалось, а не просто шепот издавать».

Амурные дела певицы

В 16 лет Кристина Орбакайте сбежала из дома, влюбившись во Владимира Преснякова-младшего. Однако в 1997 году влюблённые расстались. Пресняков, несмотря на появление на свет сына Никиты, злоупотреблял спиртным, изменял Кристине.

В том же 1997 году Орбакайте вышла замуж за знаменитого чеченского миллиардера Руслана Байсарова. Ходили слухи, что брак заключили отнюдь не из-за большой любви, а по расчёту. Родство с Пугачевой защищало Байсарова от преследования российских силовиков. В то же время своей обедневшей теще олигарх гарантировал серьезную финансовую поддержку.

Брак Руслана и Кристины долго не выдержал. Мужчина приревновал Кристину к танцору и сломал ей нос. А сам, как выяснилось, завел уже новую семью с родившей ему сына фотомоделью Алиной Цевиной.

Ещё в детстве одноклассники обзывали Кристину Буратино за её длинный острый нос. На операцию звезда решилась лишь в 2003 году, в том числе, после удара со стороны экс-супруга Байсарова.

Руслан Байсаров и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Игорь Михалев)

Байсаров и Орбакайте долгое время делили своего единственного общего сына Дени. Байсаров хотел оставить мальчика в России. Бывшая супруга же рьяно пыталась увезти наследника в Майами. В результате разбирательств московский суд решил, что Дени должен проводить с каждым из родителей равное время, по собственному усмотрению. В итоге Дени рос, по большей части, с папой, в его особняке на Рублевке. С мамой мальчик виделся в детстве редко.

Нынешний муж Кристины Орбакайте — элитный американский дантист Михаил Земцов, иудей по линии отца. Певица поделилась, что супруг даже не представлял масштаба популярности Кристины на родине. Сам Земцов с журналистами не беседует и о своей прошлой жизни до брака с Кристиной прессе ничего не рассказывает. Известно только, что однажды супруг Орбакайте выплачивал клиенту огромную компенсацию за неудачную операцию. В 2003 году он нередко воровал в магазинах. Мужчину поймали на взломе с кражей и осудили условно.

Орбакайте предпочитает жить, как она сама говорит, «в нормальной стране» — в США. Там у неё есть недвижимость в Майами и Нью-Йорке, и где живут ее нынешний муж Михаил Земцов с дочкой Клавдией. В Майами у Кристины апартаменты с видом на Атлантический океан жилом комплексе «Маджестик Тауэр Бэл Харбор» стоимостью 3 миллиона долларов. А ещё дом на Манхэттене.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Финансовый кризис звезды

Сейчас финансовое состояние Орбакайте оставляет желать лучшего. Ранее Орбакайте получала около 4 млн рублей за частные мероприятия в России. Её концерты проходили на крупных площадках, а график был насыщенным. Однако весной 2024 года тур по России был сорван: выступления в Иркутске, Братске, Красноярске, Улан-Удэ и других городах отменили. После этого Орбакайте заявила, что покидает Россию «до лучшей жизни». Её последний концерт в стране прошёл в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Сейчас певица выступает за рубежом в камерных форматах — в клубах, ресторанах и небольших концертных залах. Основная аудитория — русскоязычные зрители. Гонорары снизились: по данным на 2026 год, за частный концерт за границей Орбакайте получает около 1,9 млн рублей (примерно 25 тыс. долларов). Иногда сумма бывает ещё меньше. Концертов, съёмок и других проектов стало примерно в 20 раз меньше, чем раньше.

Кристина Орбакайте владеет несколькими объектами недвижимости в России, которые она пыталась продать в 2023–2024 годах, но в итоге сохранила в собственности. В Москве у певицы две квартиры в ЖК «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице — их подарили ей в 2014 году. Площадь объектов составляет 259,9 м² и 225,5 м². Орбакайте рассчитывала продать каждую примерно за 200 млн рублей, а по оценкам на 2025 год их общая стоимость могла достигать 750 млн рублей. Кроме того, у неё есть квартира в сталинском доме на 1‑й Тверской‑Ямской улице площадью 170 м², ориентировочная стоимость которой — около 170 млн рублей. Покупатели на желаемых условиях не нашлись. По состоянию на 2026 год все указанные объекты остаются в собственности Кристины Орбакайте.

