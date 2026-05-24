Вышла замуж по расчету, пыталась продать недвижимость в РФ, не прочь выйти на сцену в белье: тайны Кристины Орбакайте
Почему над Кристиной Орбакайте издевались в школе? Какие звездные романы были у певицы и сколько денег она потеряла на отмене своих концертов в России. Любопытные, пикантные и скандальные факты о некогда популярной певице Кристине Орбакайте — в материале «Радио 1».
Обычная девочка из необычной семьиОб отце актрисы бывшем цирковом литовским актере Миколасе Орбакасе мало что известно. Мужчина получает небольшую пенсию в Литве — порядка 20 тысяч рублей. Как признавался сам Миколас: спасибо, что хоть огород выручает.
На съёмках картины Кристина случайно упала с лестницы и заработала перелом руки. Однако Быков категорически отказался заменять актрису. Из-за этого оператору было необходимо снимать Кристину с определённых ракурсов для того, чтоб её гипс в кадр не попадал. Так, её героине Лене Бессольцевой в одной сцене намотали на руку зеленый шарф.
Орбакайте отказалась бриться налысо для роли. Тогда Кристину коротко постригли, наложили особый парик, идеально имитировавший лысину.
Орбакайте всегда спокойно относилась к откровенным съёмкам. Еще в 2012-м году она снималась в тонком и едва заметном белье телесного цвета в собственном клипе. В 2022-м Кристина снялась для социальных сетей почти обнажённой во время косметических процедур. Звезда надевала откровенные наряды на концерты, церемонии, сцены в кино.
Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Ещё в 1983 году Орбакайте исполнила свою первую песню — «А знаешь, всё ещё будет» в дуэте с мамой. Сольной же певицей звезда стала в 1992. Она выступила на Рождественских встречах» Пугачёвой с песней «Поговорим».
Критики часто говорили об откровенной слабости вокальных данных Орбакайте. Они отмечали неприятную резкость, комичность, наивность голоса, наигранность манеры исполнения. В 2024 году в своем интервью звезда поделилась, что её первые выступления на сцене вызывали у общественности море насмешек. Орбакайте много раз обвиняли в регулярном использовании фонограммы и даже операции на голосовые связки, чтоб «хоть как-то петь получалось, а не просто шепот издавать».
Амурные дела певицыВ 16 лет Кристина Орбакайте сбежала из дома, влюбившись во Владимира Преснякова-младшего. Однако в 1997 году влюблённые расстались. Пресняков, несмотря на появление на свет сына Никиты, злоупотреблял спиртным, изменял Кристине.
В том же 1997 году Орбакайте вышла замуж за знаменитого чеченского миллиардера Руслана Байсарова. Ходили слухи, что брак заключили отнюдь не из-за большой любви, а по расчёту. Родство с Пугачевой защищало Байсарова от преследования российских силовиков. В то же время своей обедневшей теще олигарх гарантировал серьезную финансовую поддержку.
Брак Руслана и Кристины долго не выдержал. Мужчина приревновал Кристину к танцору и сломал ей нос. А сам, как выяснилось, завел уже новую семью с родившей ему сына фотомоделью Алиной Цевиной.
Ещё в детстве одноклассники обзывали Кристину Буратино за её длинный острый нос. На операцию звезда решилась лишь в 2003 году, в том числе, после удара со стороны экс-супруга Байсарова.
Руслан Байсаров и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Игорь Михалев)
Байсаров и Орбакайте долгое время делили своего единственного общего сына Дени. Байсаров хотел оставить мальчика в России. Бывшая супруга же рьяно пыталась увезти наследника в Майами. В результате разбирательств московский суд решил, что Дени должен проводить с каждым из родителей равное время, по собственному усмотрению. В итоге Дени рос, по большей части, с папой, в его особняке на Рублевке. С мамой мальчик виделся в детстве редко.
Нынешний муж Кристины Орбакайте — элитный американский дантист Михаил Земцов, иудей по линии отца. Певица поделилась, что супруг даже не представлял масштаба популярности Кристины на родине. Сам Земцов с журналистами не беседует и о своей прошлой жизни до брака с Кристиной прессе ничего не рассказывает. Известно только, что однажды супруг Орбакайте выплачивал клиенту огромную компенсацию за неудачную операцию. В 2003 году он нередко воровал в магазинах. Мужчину поймали на взломе с кражей и осудили условно.
Орбакайте предпочитает жить, как она сама говорит, «в нормальной стране» — в США. Там у неё есть недвижимость в Майами и Нью-Йорке, и где живут ее нынешний муж Михаил Земцов с дочкой Клавдией. В Майами у Кристины апартаменты с видом на Атлантический океан жилом комплексе «Маджестик Тауэр Бэл Харбор» стоимостью 3 миллиона долларов. А ещё дом на Манхэттене.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Финансовый кризис звездыСейчас финансовое состояние Орбакайте оставляет желать лучшего. Ранее Орбакайте получала около 4 млн рублей за частные мероприятия в России. Её концерты проходили на крупных площадках, а график был насыщенным. Однако весной 2024 года тур по России был сорван: выступления в Иркутске, Братске, Красноярске, Улан-Удэ и других городах отменили. После этого Орбакайте заявила, что покидает Россию «до лучшей жизни». Её последний концерт в стране прошёл в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.
Сейчас певица выступает за рубежом в камерных форматах — в клубах, ресторанах и небольших концертных залах. Основная аудитория — русскоязычные зрители. Гонорары снизились: по данным на 2026 год, за частный концерт за границей Орбакайте получает около 1,9 млн рублей (примерно 25 тыс. долларов). Иногда сумма бывает ещё меньше. Концертов, съёмок и других проектов стало примерно в 20 раз меньше, чем раньше.
Кристина Орбакайте владеет несколькими объектами недвижимости в России, которые она пыталась продать в 2023–2024 годах, но в итоге сохранила в собственности. В Москве у певицы две квартиры в ЖК «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице — их подарили ей в 2014 году. Площадь объектов составляет 259,9 м² и 225,5 м². Орбакайте рассчитывала продать каждую примерно за 200 млн рублей, а по оценкам на 2025 год их общая стоимость могла достигать 750 млн рублей. Кроме того, у неё есть квартира в сталинском доме на 1‑й Тверской‑Ямской улице площадью 170 м², ориентировочная стоимость которой — около 170 млн рублей. Покупатели на желаемых условиях не нашлись. По состоянию на 2026 год все указанные объекты остаются в собственности Кристины Орбакайте.