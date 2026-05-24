Дибров заявил, что сделал старшему сыну «вакцину против роскоши»
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что сделал своему старшему сыну Александру «вакцину против роскоши». Его слова приводит Super в своем телеграм-канале.
Шоумен пояснил, что посадил ребенка в машину Ferrari, чтобы у него не возникало соблазнов в будущем.
«Теперь, если дьявол попытается совратить Сашу, сбить его с верного пути, он скажет: «Что ты мне суешь Феррари, я его с детства видел». Это будет вакцина против роскоши», — поделился Дибров.Летом прошлого года стало изветсно, что жена телеведущего Полина ушла от него к миллионеру Роману Товстику — мужу ее близкой подруги Елены.
Товстики официально развелись в конце сентября, в их союзе на свет появились шесть детей. Дибровы расторгли брак в том же месяце. А в декабре Полина впервые появилась на публике с новым возлюбленным.