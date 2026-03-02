Вышла замуж за человека сильно старше себя и пропала с экранов: где сегодня звезда сериала «Мотыльки» Мария Поезжаева?
3 марта российской актрисе театра и кино Марии Поезжаевой исполняется 37 лет. Широкую известность ей принесла главная роль в мини-сериале «Мотыльки», рассказывающем о судьбах подростков на фоне аварии на Чернобыльской АЭС. В дальнейшем фильмография артистки пополнилась рядом заметных работ в проектах разных жанров — от психологических драм до фэнтези и комедий. О творческом пути и личной жизни актрисы — в материале «Радио 1».
Биография Марии Поезжаевой: детство в ПермиМария Васильевна Поезжаева родилась 3 марта 1989 года в Перми. Она росла в неполной семье. Воспитанием дочери занималась мать, которая работала учительницей. С ранних лет она внушала Марии мысль о значимости образования, поэтому девочка училась прилежно и окончила школу с золотой медалью.
В детстве будущая актриса занималась фигурным катанием, однако со временем оставила спорт. В 12 лет она пришла в детскую театральную студию. Позднее Мария вспоминала, что до сих пор удивляется, как ее приняли. На вступительных испытаниях перед строгой комиссией подросток с серьезным выражением лица декламировала стихотворение «Альбатрос» Шарля Бодлера, выученное по школьному учебнику литературы.
Путь в Школу-студию МХАТПосле окончания школы Поезжаева подала документы в театральный институт в Санкт-Петербурге. Это решение огорчило преподавателей, которые рассчитывали, что медалистка выберет академическую карьеру. С первой попытки поступить не удалось. Через год Мария вновь попробовала пройти конкурс, на этот раз в Москве, но снова безуспешно.
Вернувшись в Пермь, она поступила в местный институт, однако спустя год вновь отправилась в столицу. На этот раз вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ оказались успешными. Мария училась на курсе Кирилла Серебренникова. Студенты отличались по возрасту и социальному опыту, но всех объединяла одержимость сценой.
Учебный процесс отличался нестандартным подходом. На занятиях по пластике студенты исследовали границы телесности, на уроках музыкального воспитания учились воспринимать музыку не как совокупность нот, а как самостоятельное художественное явление. При этом экзамены по общеобразовательным дисциплинам курс сдавал успешно, что укрепило уверенность педагогов в перспективности выбранного метода.
Первые роли и кинодебютМиниатюрная внешность актрисы во многом определила типаж ее экранных героинь. Мария долгое время выглядела значительно моложе своего возраста, поэтому часто играла школьниц и юных девушек.
Кинодебют Поезжаевой состоялся в 2010 году. Сначала это были второстепенные роли. Она сыграла Лизу в детские годы в психологической драме «Голоса», а годом позже появилась в образе Златы Калининой в сериале «Каменская-6».
Прорыв в «Мотыльках» и драматические ролиНастоящую популярность Марии принесла главная роль в фильме «Мотыльки», который вышел на экраны в 2014 году. В основе сюжета лежат реальные события чернобыльской трагедии. На фоне опустевшей Припяти разворачивается история любви 17-летней Али Широковой и солдата-срочника Паши Державина. Роль Али исполнила Мария Поезжаева, а ее партнером стал Юрий Борисов. Зрители отметили искренность актерской игры и эмоциональную достоверность истории.
В том же году актриса снялась в драме «Прошлым летом в Чулимске», экранизации пьесы Александра Вампилова. Она сыграла Валентину — девушку, работающую в чайной. Критики положительно оценили экранный дуэт Марии Поезжаевой и Сергея Безрукова.
Кроме того, артистка появилась в документальном фильме «Александр Вампилов. Чулимск навсегда», посвященном судьбе последней пьесы драматурга, поставленной уже после его смерти. В картине Мария предстала как актриса экранизации произведения.
В 2014 году Поезжаева также исполнила одну из ключевых ролей в драме «Класс коррекции», снятой по одноименному роману Екатерины Мурашовой. Премьера состоялась на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.
Готовясь к роли, Мария подолгу общалась с людьми с особенностями развития, стремясь глубже понять характер своей героини.
Фэнтези «Он – дракон» и новые жанрыВ 2015 году актриса появилась во второстепенной роли в мелодраме «Смайлик», представляющей собой альманах из трех новелл о знакомствах и любви в интернете.
В том же году вышел фантастический фильм «Он – дракон», продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов. Партнером Поезжаевой по съемочной площадке стал Матвей Лыков, исполнивший главную мужскую роль.
В 2016 году актриса сыграла главную роль в комедийной мелодраме «Кризис нежного возраста». Сериал рассказывает о жизни трех 17–18-летних подруг, которые, еще не покинув подростковый возраст, уже сталкиваются с необходимостью принимать взрослые решения — выбирать профессию, строить отношения и выстраивать диалог с родителями.
В 2018 году с участием Поезжаевой вышла биографическая картина «ВМаяковский», посвященная событиям из жизни поэта. Тогда же на экраны вышла комедия «Позвоните Мышкину», в которой также снялись Михаил Трухин, Ирина Пегова и Елена Валюшкина.
Личная жизнь Марии ПоезжаевойМария Поезжаева избегает подробных комментариев о личной жизни. Долгое время на кинофестивалях и премьерах она появлялась одна, подчеркивая, что предпочитает разделять профессиональную и личную сферы.
После выхода фильма «Он – дракон» актрисе приписывали роман с Матвеем Лыковым, однако оба артиста опровергли слухи. Кроме того, Лыков состоит в браке.
В 2016 году появились слухи о беременности актрисы. Мария не скрывала изменившуюся фигуру, но не давала официальных заявлений. В начале 2017 года на церемонии вручения премии «Золотой орел» Поезжаева появилась вместе с оператором Владиславом Опельянцем, который старше на 22 года. Мария представила его как своего спутника. Позднее стало известно об их свадьбе.
Владислава Опельянеца в том же году номинировали на премию «Золотой орел» за фильм «Ученик» в категории «Лучшая операторская работа». Для него этот брак стал вторым. Супруги начали регулярно появляться вместе на фестивалях, премьерных показах и светских мероприятиях.
Летом 2017 года Мария стала публиковать в социальных сетях фотографии с младенцем, сопровождая их подписями с указанием возраста ребенка и теплыми обращениями. В одном из сообщений она отметила, что счастлива и возвращается домой к мужу и сыну. Позднее стало известно, что сына актрисы зовут Григорий.