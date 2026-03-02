«Водку ещё, наверное»: Сергей Жуков порассуждал о современном символе России

02 марта 2026, 11:39

Сергей Жуков задал подписчикам философский вопрос о национальной идентичности

Сергей Жуков (Фото: Instagram* / @sezhukov)

Сергей Жуков поделился с подписчиками размышлениями о том, что сегодня можно считать главным символом России.





Артист отметил, что раньше у иностранцев страна ассоциировалась с привычным набором образов — матрёшками, медведями и балалайками, однако сейчас, по его мнению, этот список мог заметно измениться.





«Знаете, ребят, я тут задумался: а что вообще сегодня считается символом России? Раньше иностранцы сразу вспоминали матрёшку, медведя, балалайку. Ну, водку ещё, наверное. Сейчас, уверен, список бы расширился. Какой символ России для вас самый родной? Что первое приходит в голову? Медведь? Берёзы? Хохлома? Или что-то своё, личное?» — обратился певец к аудитории.