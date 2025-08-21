«Я все еще белоруска»: Рита Дакота высказалась о получении российского гражданства
Рита Дакота призналась в получении гражданства РФ и назвала себя белоруской
Белорусская и российская певица Рита Дакота высказалась о слухах по поводу получения гражданства РФ. В последние дни данная новость облетела СМИ.
Сама Рита, даже несмотря на получение российского гражданства, все равно называет себя белорусской. При этом Дакота не видит в этом ничего плохого, о чем и заявила в своих соцсетях. По словам певицы, она не должна отчитываться перед другими людьми, а Россию считает вторым домом.
«Если я не отчитываюсь перед чужими людьми о своих документах (что в целом довольно странная предъява, я разве должна?) — это не значит, что я «скрываю» или того хуже «стыжусь», — пишет Дакота в сторис.
При этом СМИ писали, что Рита скрывает факт получения российского гражданства, которое произошло еще несколько лет назад. При этом Дакота отметила, что у нее есть документы разрешающие деятельность в других странах, о чем она тоже не говорила. Певица назвала себя белорусской по крови и призналась, что Россию считает вторым домом, так как жила в ней с 18 лет.