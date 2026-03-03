Вышла замуж за Крыжовникова и дружит с Лапенко: биография и творческий путь создателя сериалов «Физрук» и «Измены» Ольги Долматовской
4 марта исполняется 38 лет российскому кинопродюсеру, режиссеру и сценаристу Ольге Долматовской. В ее профессиональном портфеле — проекты, ставшие рейтинговыми хитами и вызвавшие широкий общественный резонанс: «Ольга», «Звоните ДиКаприо!», «Измены», «Лёд 2», «Ника». Кроме того, она стала второй женой режиссера Жоры Крыжовникова, который снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». О карьере продюсера, творческом пути Долматовской и истории знакомства с супругом — в материале «Радио 1».
Биография Ольги ДолматовскойОльга Долматовская родилась 4 марта 1988 года в Москве. Она — внучка поэта-фронтовика Евгения Долматовского. Имя получила в честь матери — переводчицы Ольги Кравченко, младшей дочери литератора. Спустя два года после рождения первенца в семье появился сын Владимир.
Сегодня Владимир Долматовский служит актером «Электротеатра "Станиславский"». Долматовская является выпускницей школы кино и телевидения «Индустрия».
Продюсерская карьера: от «Физрука» до «Ники»В фильмографии Ольги Долматовской как линейного и исполнительного продюсера — десятки проектов, многие из которых стали заметными событиями телевизионного сезона.
Одной из первых значимых работ стала многосерийная комедия «Физрук», удерживавшая зрительское внимание на протяжении четырех сезонов. Немаловажную роль в успехе проекта сыграл выбор Дмитрия Нагиева на главную роль. Среди продюсерских работ — и мелодрама Вадима Перельмана «Измены», получившая широкий отклик аудитории.
Отдельное место в карьере Долматовской занимает проект «Ольга». Премьера первого сезона сериала состоялась в 2016 году, и на протяжении пяти сезонов продюсер неизменно участвовала в его создании. Продолжением вселенной стал мокьюментари «Чича из Ольги», где она также выступила в продюсерском качестве.
В числе проектов, к которым причастна Ольга Владимировна, — трагикомедия Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым и Андреем Бурковским в главных ролях, а также комедийный сериал «Исправление и наказание», где центральные образы воплотили Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев.
Весной 2022 года на экраны вышел полнометражный фильм «Ника», посвященный судьбе поэтессы Ники Турбиной. Главную роль исполнила Лиза Янковская, режиссером выступила Василиса Кузьмина. Ольга Долматовская работала над картиной в качестве одного из исполнительных продюсеров.
Личная жизнь Ольги Долматовской: семья, друзья и утратаСудя по публикациям в личном блоге, продюсер увлекается путешествиями — особенно морем и водопадами — и много времени проводит с семьей. Она тепло относится к племяннице Мирре, дочери брата Владимира. В числе близких друзей Долматовской — Антон Лапенко и старшая внучка Евгения Долматовского Татьяна Долматовская.
Долгое время важной частью ее жизни оставалась собака породы мальтипу по кличке Пальма. Питомец присутствовал на свадьбе Ольги с Жорой Крыжовниковым, состоявшейся в 2022 году. Супруги познакомились во время совместной работы над фильмом «Лёд-2».
Весной 2024 года Долматовская сообщила о смерти собаки. По словам продюсера, причиной трагедии стали действия сотрудников ветеринарной клиники, неверно организовавших процедуру проверки дыхательных путей. Потеря стала для нее тяжелым ударом и надолго выбила из привычного ритма жизни.
Режиссерский дебют и новые проектыСегодня Ольга Долматовская расширила профессиональные границы, попробовав себя в режиссуре. Ее дебютной работой стал сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается», созданный совместно с супругом.
«Работа над сериалом вывела наши отношения на новый уровень. Когда ты продюсер, а есть Андрей Николаевич, точнее режиссер Жора Крыжовников, твоя задача — все срочно организовать, потому что он творческий человек широкого масштаба. Ты, как профессионал, должен быть готов все сделать молча для того, чтобы он творил. И это тяжело», — говорила Долматовская.Идея картины, вдохновленной фильмом Владимира Меньшова, изначально принадлежала Крыжовникову. Он привлек сценаристов для разработки сюжета, однако вскоре пришел к выводу, что проекту необходима женская режиссерская перспектива. Тогда он предложил эту роль Ольге. Когда стало ясно, что сериал будет выполнен в жанре мюзикла, постановку музыкальных номеров режиссер взял на себя.
«Это судьбы женщин сегодня, которые сталкиваются и с домашним насилием, и с алкоголизмом, и в какой-то момент выбирают себя. Или не выбирают. Одновременно это история о дружбе, о близости», — рассказывала Ольга.События первой части проекта разворачиваются в начале 2000-х годов. По признанию Долматовской, ей хотелось передать атмосферу собственной юности — времени, которое воспринималось легким и беззаботным. В саундтреке звучат хиты того периода. Съемочный процесс велся при поддержке правительства Москвы, что позволило организовать перекрытие одной из площадей города.
В сериале задействованы Андрей Максимов, Иван Янковский, а также два состава актрис, исполнивших роли героинь в разные возрастные периоды. По словам Ольги, актерский коллектив сдружился и продолжил общение после завершения съемок.
Премьера восьмисерийного проекта сначала состоялась на платформе Wink, позже сериал вышел в эфире Первого канала. В связи с телевизионным показом Долматовская вместе с Юлией Топольницкой стала гостьей программы «Доброе утро», где рассказала не только о новом сериале, но и о работе над фильмом «Ёлки-12». В новогодней комедии она сняла новеллу о героях Андрея Рожкова и Ольги Картунковой.