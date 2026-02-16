Вышла замуж за приемного сына и посадила его в тюрьму: как племянница народного артиста РФ стала двоемужницей и почему ее называют аферисткой?
55-летняя Айсылу Чижевская, племянница народного артиста России Рената Ибрагимова, оказалась двоемужницей. Сначала она стала женой 23-летнего приемного сына Даниила, а затем, не оформив развод, обвенчалась с другим — 32-летним Ильнуром. Посадив в тюрьму первого, Айсылу мастерит «Хижину чудес» со вторым. О чем мечтает эта женщина — большой любви или чужом наследстве, расскажет «Радио 1».
Что говорит о своем двоемужестве племянница ИбрагимоваПлемянница народного артиста России Рената Ибрагимова, Айсылу Чижевская, вновь стала гостьей программы «Прямой эфир». Ранее женщина признавалась, что вышла замуж за 23-летнего Даниила Зарипова — своего приемного сына, которого воспитывала с 16 лет.
Пара познакомилась в детском доме, в который парень попал из-за проблем в семье. Сначала Айсылу, будучи учителем музыки, увидела в нем талантливого ученика и стала возить на концерты. А спустя время их отношения перешли на новый, неожиданный уровень.
Однако через шесть лет женщина встретила нового молодого избранника — 32-летнего Ильнура Ильдарханова. После свадьбы с ним она рассказала, что до сих не развелась с Даниилом, и тот сейчас находится в тюрьме.
«Конечно, я не отрицаю, что у меня два мужа, да. Но муж в данный момент сидит в тюрьме. Мы ждем его выхода. <…> Мы готовы позвать его в гости. И думаю, вместе будем выступать — почему бы нам трио не создать?» — заявила Айсылу.Ильнур поддержал любимую, а также отметил, что не имеет ничего против Даниила. Однако тот не оценил идею супруги. Более того, молодой человек даже не знал, что она нашла еще одного мужа, пока он находился в колонии.
«А как так получилось, извините меня? Аж сейчас немножко ошарашили меня этой новостью. Она же со мной еще даже не развелась. Это же незаконно!», — возмутился Даниил в телефонном разговоре с ведущим программы.
Как Айсылу нашла второго мужаКогда Даниил оказался в тюрьме, жизнь Айсылу сильно изменилась. Она переехала из Подмосковья, где жила с первым мужем в роскошном особняке, в село в Татарстане. Там женщина получила миллион рублей как земский работник культуры. На эти деньги она привела в порядок арендованный дом, который после встречи с Ильнуром назвала «Хижиной чудес».
«Дом был в плачевном состоянии. Помогать некому, дети в городе живут. Тут подходит ко мне Ильнур и говорит: «Может, вам чем-то помочь?», — вспоминает Айсылу.Ильнур действительно оказался мастером на все руки — именно он обустроил территорию, сделал ремонт. Сегодня во дворе — пони и куры. Но есть одна странная деталь: на входе в дом висит видеокамера. Айсылу объяснила это тем, что ей на участок неоднократно подбрасывали жуткие вещи — крест из травы и обглоданные кости.
Главной «подозреваемой» Айсылу считает свою 57-летнюю соседку Гульнару — учительницу английского языка, с которой Ильнур прожил почти год до встречи с ней.
«Зачем ты подбрасываешь нам кресты? Зачем кидаешь в окно снежками? Отстань от нашей семьи!» — спрашивала у нее Айсылу.По ее словам, Гульнара никак не может смириться с тем, что осталась одна, а ее бывший возлюбленный теперь живет с новой женщиной.
Нимфоманка и аферистка: что думают об Айсылу окружающиеДалеко не все разделяют оптимизм Айсылу по поводу ее двоемужества. Заслуженная артистка Туркменской ССР Валида Сачакова негативно отнеслась к ее поступкам и заявила, что она позорит имя своего знаменитого дяди.
«Такое ощущение, что вам надо обратиться к врачу. Есть такой термин — нимфомания. <…> Как же вы можете, не расторгнув брак с предыдущим, идти сделать никах? Это против Аллаха, понимаете? <…> Тем более вы таким именем прикрываетесь — Ренатом. Не надо позорить его имя. По-моему, пора вам остановиться. Это уже не любовь», — обратилась Сачакова к Айсылу.В свою очередь, подруга Даниила Мария Жукова утверждает, что Айсылу имеет отношение к тому, что он оказался в колонии. По ее мнению, женщина просто «с ним наигралась», «упекла» в тюрьму и нашла другого, с которым поступит точно так же.
«Эта женщина всю жизнь крутилась вокруг него (Даниила — прим. ред.), ничего хорошего не сделала. Она ему говорила, что посадит его, что заявление напишет. <…> Сейчас наиграется (с Ильнуром — прим. ред.) и найдет другого», — высказалась Мария.Сестра Зарипова, Елизавета Попова, также пришла в студию, чтобы рассказать о злодеяниях женщины. Девушка прямо называет Айсылу аферисткой.
«Она его туда и посадила. Она изначально брала его как ребенка из детдома, знала всю его подноготную, какое наследство можно получить. Не получила ничего — и упрятала в тюрьму», — заявила Елизавета.
По ее словам, Айсылу специально искала данные всех своих приемных детей и выясняла, сколько у них родственников. А одна из приемных дочерей женщины, как утверждает подруга Даниила, сбежала после того, как та ее побила.
Сам Даниил в беседе с ведущим лишь горько заключил, что женщине не нужны ни дети, ни мужья, и хочет она лишь одного — денег. Кроме того, парень признался, что чувствует себя лучше в тюрьме, чем с женой.