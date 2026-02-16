Вышла замуж за приемного сына и посадила его в тюрьму: как племянница народного артиста РФ стала двоемужницей и почему ее называют аферисткой?

16 февраля 2026, 15:09

Айсылу Чижевская (Фото: кадр из программы «Прямой эфир»)

55-летняя Айсылу Чижевская, племянница народного артиста России Рената Ибрагимова, оказалась двоемужницей. Сначала она стала женой 23-летнего приемного сына Даниила, а затем, не оформив развод, обвенчалась с другим — 32-летним Ильнуром. Посадив в тюрьму первого, Айсылу мастерит «Хижину чудес» со вторым. О чем мечтает эта женщина — большой любви или чужом наследстве, расскажет «Радио 1».





Содержание Что говорит о своем двоемужестве племянница Ибрагимова Как Айсылу нашла второго мужа Нимфоманка и аферистка: что думают об Айсылу окружающие

Что говорит о своем двоемужестве племянница Ибрагимова

Даниил Зарипов и Айсылу Чижевская (Фото: кадр из программы «Прямой эфир»)

«Конечно, я не отрицаю, что у меня два мужа, да. Но муж в данный момент сидит в тюрьме. Мы ждем его выхода. <…> Мы готовы позвать его в гости. И думаю, вместе будем выступать — почему бы нам трио не создать?» — заявила Айсылу.

«А как так получилось, извините меня? Аж сейчас немножко ошарашили меня этой новостью. Она же со мной еще даже не развелась. Это же незаконно!», — возмутился Даниил в телефонном разговоре с ведущим программы.

Как Айсылу нашла второго мужа

«Дом был в плачевном состоянии. Помогать некому, дети в городе живут. Тут подходит ко мне Ильнур и говорит: «Может, вам чем-то помочь?», — вспоминает Айсылу.

Ильнур Ильдарханов и Айсылу Чижевская (Фото: кадр из программы «Прямой эфир»)

«Зачем ты подбрасываешь нам кресты? Зачем кидаешь в окно снежками? Отстань от нашей семьи!» — спрашивала у нее Айсылу.

Нимфоманка и аферистка: что думают об Айсылу окружающие

«Такое ощущение, что вам надо обратиться к врачу. Есть такой термин — нимфомания. <…> Как же вы можете, не расторгнув брак с предыдущим, идти сделать никах? Это против Аллаха, понимаете? <…> Тем более вы таким именем прикрываетесь — Ренатом. Не надо позорить его имя. По-моему, пора вам остановиться. Это уже не любовь», — обратилась Сачакова к Айсылу.

«Эта женщина всю жизнь крутилась вокруг него (Даниила — прим. ред.), ничего хорошего не сделала. Она ему говорила, что посадит его, что заявление напишет. <…> Сейчас наиграется (с Ильнуром — прим. ред.) и найдет другого», — высказалась Мария.

«Она его туда и посадила. Она изначально брала его как ребенка из детдома, знала всю его подноготную, какое наследство можно получить. Не получила ничего — и упрятала в тюрьму», — заявила Елизавета.