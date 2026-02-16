В деле Елены Блиновской появился новый эпизод на 47 миллионов рублей
Финансовый управляющий Елены Блиновской, Мария Ознобихина, обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать около 47 миллионов рублей с личной помощницы блогера Полины Видовской. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Ознобихина оспаривает сделки по перечислению денежных средств со счёта Блиновской в пользу Видовской и настаивает на возврате всей суммы. В ходе заседания Полина пояснила, что занимала должность младшей личной помощницы и работала официально.
В её задачи входило переводить деньги по поручению Елены или её супруга Алексея. Она предоставила суду сохранившуюся переписку в мессенджерах. Помощница добавила, что все операции проводила через бухгалтерию и запрашивала средства ровно в том объёме, который требовался для оплаты счетов.
Представитель Блиновской подтвердил, что деньги уходили на нужды семьи. Однако юрист финуправляющего заметил, что некоторые переводы по номеру телефона требуют проверки.
