В деле Елены Блиновской появился новый эпизод на 47 миллионов рублей

16 февраля 2026, 14:20

Финансовый управляющий Блиновской подал иск к её помощнице на 47 млн рублей

Елена Блиновская (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Финансовый управляющий Елены Блиновской, Мария Ознобихина, обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать около 47 миллионов рублей с личной помощницы блогера Полины Видовской. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.