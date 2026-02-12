Выступил против Дня Победы, запустил конкурс «фотожаб» с патриархом и скрывает детей: скандалы Артемия Лебедева. Почему он сбежал из США?
Он красит волосы в лазурный, ругается матом, спорит с верующими и чиновниками и при этом получает многомиллионные заказы. Артемий Лебедев к 51-летию остаётся одной из самых противоречивых фигур российского медиапространства. Почему его одновременно ненавидят и цитируют – в материале «Радио 1».
«Самый известный дизайнер» или главный провокатор Рунета
Сегодня Артемий Лебедев – не только «самый известный российский дизайнер», но и скандальный блогер, который регулярно оказывается в центре громких историй. Не проходит и дня, чтобы он не прокомментировал политическую повестку, не высказался о религии или не устроил словесную перепалку с оппонентами.
Его «Студия Артемия Лебедева» разрабатывает фирменный стиль для компаний и целых городов – Ярославля, Костромы, Казани, Рязани и других. Среди клиентов – Microsoft, «Яндекс», Центральный банк России, General Motors, Procter & Gamble, Nissan, «Альфа-банк», Samsung, Wildberries, «Газпром» и многие другие.
В 2023 году Лебедев занял пост директора по дизайну «ВКонтакте», где отвечает за пользовательские интерфейсы и общее визуальное видение соцсети.
Наследник литераторов и «золотая молодёжь»
Артемий Андреевич Лебедев родился 13 февраля 1975 года в Москве в семье писательницы и телеведущей Татьяны Толстой и профессора-филолога Андрея Лебедева. В его родословной – писатель Алексей Толстой и генерал-полковник Валентин Лебедев. Среди предков – русские и греки.
В Рунете за дизайнером закрепилось прозвище «Татьяныч». Сам он утверждает, что не обижается и даже якобы сам его придумал, но при этом банит тех, кто использует кличку в комментариях.
«Поскольку у меня есть некое правило о том, что я не разрешаю на своих площадках устраивать дискуссии о моей личной жизни. Любые, даже когда обсуждают моих самых дальних родственников, я просто эту дискуссию прекращаю», – объясняет дизайнер.
Детство Лебедева сложно назвать обычным. Он не посещал детский сад, сменил несколько учебных заведений, учился в престижной школе Балтимора после переезда семьи в США, но уже через год вернулся в Москву. Поступил на факультет журналистики МГУ, однако был отчислен со второго курса.
«Я терпеть не могу журналистов. Поэтому я бросил журфак в своё время. Потому что журналисты – самые бессмысленные люди на свете, в отличие от блогеров», – говорил Лебедев.
От домашнего компьютера до контрактов на сотни миллионов
В начале 1990-х, когда интернет в России только зарождался, Лебедев основал студию веб-дизайна. Первый проект, выполненный фактически на дому, стоил $3000. Заработав $30 тыс., он арендовал офис и нанял сотрудников – оборот компании вырос до $100 тыс. в месяц.
С 1998 года «Студия Артемия Лебедева» стала его главным детищем. Компания занималась веб-дизайном, промышленным дизайном, разработкой интерфейсов, шрифтов, упаковки и даже клавиатуры «Оптимус» с дисплеями в клавишах.
Одним из самых громких проектов стал ребрендинг московского метро. Контракт оценивался в 232 млн рублей, что вызвало вопросы у депутатов. Позже сообщалось, что логотип был разработан безвозмездно, а средства направлены на комплексное обновление имиджа транспорта.
Однако пользователи критиковали изменения: говорили о мелком шрифте, невзрачных цветах и непонятных символах.
Отдельной строкой – логотипы городов. Например, символ Перми в виде красной буквы «П» вызвал шквал насмешек. В соцсетях даже появился «улучшенный» вариант с дорисованным «хвостиком».
Лебедева не раз обвиняли в плагиате. Так, логотип Ярославля, созданный за 400 тыс. рублей, сравнивали с фирменным стилем американской компании Up&Up.
Блогер, путешественник и «Самые честные новости»
Большую известность Лебедеву принес блог в «Живом журнале», где он писал под ником tema. Позже он запустил на YouTube рубрику «Самые честные новости». Его стиль – экспрессивный, с обилием ненормативной лексики.
Во время этнографических поездок дизайнер изучает урны, светофоры, вывески и дорожные знаки разных стран. По его словам, он посетил все страны мира, потратив около $1 млн.
«Я родился в этой стране, я живу в ней. У меня был миллион возможностей уехать в любую другую страну. Я делаю в этой стране то, что никому не нужно, – сначала веб был никому не нужен, потом промышленный дизайн», – говорил он.
В 2020 году Лебедева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента интернета».
Религия, ВОВ и бесконечные конфликты Артемия Лебедева
Лебедев не раз оказывался в центре скандалов из-за высказываний о религии и истории.
«В России есть только один культ хуже православия – культ Дня Победы. Священный трепет, придыхание, особая лексика, слова о памяти, приторная забота о ветеранах – всё это вызывает приступы рвоты. Никакого отношения памятники, монументы, музеи и прочая пропаганда не имеют к жизни», – высказывался дизайнер.
Он объявлял конкурс «фотожаб» с изображением патриарха Кирилла и предлагал создать знак «Здесь могут быть оскорблены религиозные чувства верующих».
«Если я стану президентом России, обязательно какой-нибудь год объявляю Годом русского мата, поскольку мат – величайшее достижений нашей культуры», — заявлял он.
В 2021 году Следственный комитет начал проверку его поста об оскорблении чувств верующих. В 2025 году суд оштрафовал Лебедева на 40 тыс. рублей за публичное осквернение религиозных символов.
Отдельный конфликт разгорелся после его слов о Екатерине Мизулиной. Дизайнер принес извинения, однако суд взыскал с него 300 тыс. рублей компенсации.
Миллионы, бизнес и санкции
Помимо студии, Лебедев владеет магазинами дизайнерских товаров, кафе «Кафетериус», инвестирует в медиапроекты и недвижимость.
В 2023 году на дизайне и логотипах он заработал 110,61 млн рублей при чистой прибыли 16,26 млн рублей. По некоторым данным, ежегодный доход достигает 50 млн рублей.
После начала СВО его имя оказалось в санкционном списке Украины, было возбуждено уголовное дело, а имущество в Киеве конфисковано. YouTube заблокировал его канал с более чем одним млн подписчиков, после чего он перешёл на другие платформы.
Личная жизнь Артемия Лебедева
Личная жизнь Лебедева окутана слухами. Известно, что его первой супругой была журналист Марина Литвинович, родившая сына Савву. Второй женой называют дизайнера Алёну Иванову, в браке с которой появилось шестеро детей.
«У меня теперь четыре девочки и шесть мальчиков в диапазоне от нуля до 22 лет», — признался дизайнер.
Позже сообщалось о разводе, а в 2025 году стало известно о рождении 11-го ребёнка — дочери. Имена матерей он не раскрывает:
«Зачем детей травмировать? Те, которые уже совершеннолетние и имеют возможность выйти и сказать, пусть делают свой выбор. Думаю, кроме хейта, они ничего не получат».
Сам Лебедев утверждает, что главное его достижение — отцовство:
«Разные люди знают меня как дизайнера, путешественника, курсанта вертолётного клуба, алкоголика, блогера, ремонтника подъездов, дедушку Рунета, коллекционера, покупателя кефира. Это всё прекрасные достижения, но есть одно качество, в котором я достиг самых больших высот, — отцовство».
Неоновые волосы и вечный эпатаж
Ещё одна деталь образа – яркие волосы. От розового до кислотно-зелёного, в последнее время – лазурные.
«Я никогда не стираю носки. А трусы ношу по пять лет, пока они не превращаются в марлю», – заявил однажды Лебедев.
К 51 году Артемий Лебедев остаётся фигурой, которую либо резко осуждают, либо искренне поддерживают. Скандалы, миллионы, громкие заявления и новые проекты – похоже, дизайнер по-прежнему чувствует себя в российском медиапространстве на своём месте.