12 февраля 2026, 17:57

Артемий Лебедев (фото: Telegram @temalebedev)

Он красит волосы в лазурный, ругается матом, спорит с верующими и чиновниками и при этом получает многомиллионные заказы. Артемий Лебедев к 51-летию остаётся одной из самых противоречивых фигур российского медиапространства. Почему его одновременно ненавидят и цитируют – в материале «Радио 1».





«Самый известный дизайнер» или главный провокатор Рунета

Артемий Лебедев (крайний справа) с дедом Валентином Лебедевым (фото: Telegram @temalebedev)

Наследник литераторов и «золотая молодёжь»

«Поскольку у меня есть некое правило о том, что я не разрешаю на своих площадках устраивать дискуссии о моей личной жизни. Любые, даже когда обсуждают моих самых дальних родственников, я просто эту дискуссию прекращаю», – объясняет дизайнер.

«Я терпеть не могу журналистов. Поэтому я бросил журфак в своё время. Потому что журналисты – самые бессмысленные люди на свете, в отличие от блогеров», – говорил Лебедев.

От домашнего компьютера до контрактов на сотни миллионов

Артемий Лебедев (фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Блогер, путешественник и «Самые честные новости»

Артемий Лебедев (фото: Telegram @temalebedev)

«Я родился в этой стране, я живу в ней. У меня был миллион возможностей уехать в любую другую страну. Я делаю в этой стране то, что никому не нужно, – сначала веб был никому не нужен, потом промышленный дизайн», – говорил он.

Религия, ВОВ и бесконечные конфликты Артемия Лебедева

«В России есть только один культ хуже православия – культ Дня Победы. Священный трепет, придыхание, особая лексика, слова о памяти, приторная забота о ветеранах – всё это вызывает приступы рвоты. Никакого отношения памятники, монументы, музеи и прочая пропаганда не имеют к жизни», – высказывался дизайнер.

«Если я стану президентом России, обязательно какой-нибудь год объявляю Годом русского мата, поскольку мат – величайшее достижений нашей культуры», — заявлял он.

Артемий Лебедев (фото: Telegram @temalebedev)

Миллионы, бизнес и санкции

Личная жизнь Артемия Лебедева

«У меня теперь четыре девочки и шесть мальчиков в диапазоне от нуля до 22 лет», — признался дизайнер.

Артемий Лебедев (фото: Telegram @temalebedev)

«Зачем детей травмировать? Те, которые уже совершеннолетние и имеют возможность выйти и сказать, пусть делают свой выбор. Думаю, кроме хейта, они ничего не получат».

«Разные люди знают меня как дизайнера, путешественника, курсанта вертолётного клуба, алкоголика, блогера, ремонтника подъездов, дедушку Рунета, коллекционера, покупателя кефира. Это всё прекрасные достижения, но есть одно качество, в котором я достиг самых больших высот, — отцовство».

Неоновые волосы и вечный эпатаж

«Я никогда не стираю носки. А трусы ношу по пять лет, пока они не превращаются в марлю», – заявил однажды Лебедев.