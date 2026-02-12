«Чуждый нам колорит»: Юрий Лоза призвал отказаться от Дня всех влюбленных
Музыкант Юрий Лоза высказался против празднования Дня всех влюбленных в России.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Лоза назвал этот день абсолютно чуждым для страны. По мнению музыканта, праздник не прижился в отечественной культуре, хотя его отмечают уже много лет.
«А всё почему? Потому что для нас это чужой праздник, это католическая традиция. Зачем она нам нужна? В нашей стране лучше отменить эту традицию, но нет же, мы все впитываем этот ненужный и чуждый нам колорит», — заявил певец.В то же время Лоза отметил, что в его репертуаре много песен о любви. Среди них — композиции «Сто часов» и «Опять». Музыкант обратил внимание, что слушатели чаще выбирают песни о несчастной любви. Как подчеркнул сам композитор, 14 февраля он обычно проводит без концертов и предпочитает отдыхать.