«Чуждый нам колорит»: Юрий Лоза призвал отказаться от Дня всех влюбленных

12 февраля 2026, 16:54

Певец Юрий Лоза назвал День всех влюбленных чуждым российской культуре

Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

В разговоре с Общественной Службой Новостей Лоза назвал этот день абсолютно чуждым для страны. По мнению музыканта, праздник не прижился в отечественной культуре, хотя его отмечают уже много лет.

«А всё почему? Потому что для нас это чужой праздник, это католическая традиция. Зачем она нам нужна? В нашей стране лучше отменить эту традицию, но нет же, мы все впитываем этот ненужный и чуждый нам колорит», — заявил певец.