«Люкс, пляж и десерты с золотом»: Стали известны детали отдыха Овечкина в Дубае
Хоккеист Александр Овечкин организовал семейный отдых в Дубае и потратил на него минимум три миллиона рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
Спортсмен выбрал для проживания отель «Бурдж аль-Араб» и разместился в одном из лучших номеров гостиницы. В этом здании, построенном в виде паруса, есть люксы с несколькими спальнями. При бронировании такого номера на месяц с опцией «всё включено» неделя проживания стоит почти два миллиона рублей.
На территории «Бурдж аль-Араб» работают рестораны, где подают блюда с золотом — в частности, десерты. Один из них попал на видео с Овечкиным. Гости могут пользоваться частным пляжем, где посторонние люди не беспокоят отдыхающих. Кроме того, апарт-отель предлагает бани, игровые зоны и спортивные залы для поддержания формы.
