«Люкс, пляж и десерты с золотом»: Стали известны детали отдыха Овечкина в Дубае

Александр Овечкин потратил на отдых в Дубае не менее 3 млн рублей
Фото: Istock/Astalor

Хоккеист Александр Овечкин организовал семейный отдых в Дубае и потратил на него минимум три миллиона рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на спорте.



Спортсмен выбрал для проживания отель «Бурдж аль-Араб» и разместился в одном из лучших номеров гостиницы. В этом здании, построенном в виде паруса, есть люксы с несколькими спальнями. При бронировании такого номера на месяц с опцией «всё включено» неделя проживания стоит почти два миллиона рублей.

На территории «Бурдж аль-Араб» работают рестораны, где подают блюда с золотом — в частности, десерты. Один из них попал на видео с Овечкиным. Гости могут пользоваться частным пляжем, где посторонние люди не беспокоят отдыхающих. Кроме того, апарт-отель предлагает бани, игровые зоны и спортивные залы для поддержания формы.

Ольга Щелокова

