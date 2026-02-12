«Люкс, пляж и десерты с золотом»: Стали известны детали отдыха Овечкина в Дубае

12 февраля 2026, 15:35

Александр Овечкин потратил на отдых в Дубае не менее 3 млн рублей

Фото: Istock/Astalor

Хоккеист Александр Овечкин организовал семейный отдых в Дубае и потратил на него минимум три миллиона рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на спорте.