Невестка Валерии Лиана Шульгина устроила обнаженную фотосессию в Новый год
Лиана Шульгина решила начать 2026 год с заметных горячих снимков. Невестка певицы Валерии поделилась в блоге новогодней фотосессией.
На кадрах она позирует обнаженной, прикрывшись лишь прозрачной подарочной упаковкой с красной лентой. Образ дополнили заколка с бордовым бантом в длинных волосах, эффектное колье и ярко‑алые губы.
Публикация вызвала бурную реакцию. Часть подписчиков похвалила стиль и подачу, отметив, что съемка получилась смелой, но элегантной и без вульгарности.
Другие же отнеслись к фото критически, заявив, что Лиана «испортилась», и раскритиковали ее выбор.
