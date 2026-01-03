«Приняла решение быть счастливой»: Певица Натали скучает по покойному мужу

03 января 2026, 22:58

Певица Натали скучает по покойному мужу Александру Рудину

Наталья Рудина (Фото: Instagram*/natali_star74)

В новогодние праздники певица Натали произнесла трогательные слова в память о покойном супруге Александре Рудине. Они познакомились еще в школе и прожили вместе 33 года, пишет StarHit.





Артистка призналась, что после смерти мужа ей пришлось учиться жить заново. Рудин был не только ее партнером, но и продюсером. По словам Натали, первые шаги без Саши давались тяжело. Каждый выход казался прыжком в неизвестность. Многое делала по инерции и привычке, а где‑то ее не отпускала надежда, что он увидит и будто бы вернется.





«Третья новогодняя ночь без него. Люблю, люблю и люблю! Очень скучаю, но приняла глубокое решение — быть счастливой!» — сказала исполнительница песни «Ветер с моря дул».