«Приняла решение быть счастливой»: Певица Натали скучает по покойному мужу
Певица Натали скучает по покойному мужу Александру Рудину
В новогодние праздники певица Натали произнесла трогательные слова в память о покойном супруге Александре Рудине. Они познакомились еще в школе и прожили вместе 33 года, пишет StarHit.
Артистка призналась, что после смерти мужа ей пришлось учиться жить заново. Рудин был не только ее партнером, но и продюсером. По словам Натали, первые шаги без Саши давались тяжело. Каждый выход казался прыжком в неизвестность. Многое делала по инерции и привычке, а где‑то ее не отпускала надежда, что он увидит и будто бы вернется.
«Третья новогодняя ночь без него. Люблю, люблю и люблю! Очень скучаю, но приняла глубокое решение — быть счастливой!» — сказала исполнительница песни «Ветер с моря дул».
Сейчас, отмечает певица, она по‑особенному ощущает присутствие Александра в своем творчестве. Ей кажется, что он вернулся туда, откуда всегда рождалась ее музыка, в пространство света и вдохновения, и от этого ей становится теплее.
Также Натали поблагодарила поклонников и всех, кто поддерживал ее последние годы, помогая пройти путь исцеления и изменений. Она поздравила людей с Новым годом, пожелав тепла, вдохновения и любви.