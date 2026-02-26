«Вляпался как кур во щи»: Психоаналитик объяснила неожиданное любовное признание Михаила Галустяна после 18 лет брака

26 февраля 2026, 18:31

Психоаналитик Смолярчук: Михаил Галустян влюбился в первую встречную

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер, комик и телеведущий Михаил Галустян в апреле прошлого года сообщил, что развелся с Викторией после 18 лет семейной жизни. У бывших супругов две дочери. А теперь комик признался, что состоит в романтических отношениях с другой женщиной.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Михаил Галустян производит стойкое впечатление мужчины, который «однажды, женившись по малолетке, поймал жар-птицу за хвост».





«То есть ему, так сказать, с самого младенчества повезло. У него не было брака пробного, студенческого, который обычно сильно подрывает мужественность, чувство альфа-самца, после которого мужчина начинает куролесить и любить всё, что вокруг шевелится», — сказала она.

«Он не побоялся влюбиться снова в тот момент, когда у него начался мужской гормональный кризис. Он не побоялся влюбиться в первую встречную, потому что в его жизни не было тягчайших падений, предательств со стороны женщины. У него искренняя иллюзия, что женский мир не коварный, что все женщины, которые ему улыбаются, для него не опасны. Поэтому он вляпался, как кур во щи, в первую прекрасную женщину, которая ему не отказала», — объяснила Смолярчук.