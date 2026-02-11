Невеста Тимати рассказала, как возвращала форму без жёстких тренировок
Валентина Иванова показала впечатляющую физическую форму всего через полгода после рождения ребёнка. Невеста Тимати опубликовала кадры с заметным рельефом пресса и призналась, что восстановление после беременности проходило без изнуряющих тренировок и строгих ограничений.
По словам Валентины, свой первый декрет она решила посвятить бережному возвращению к себе и своему телу. Вместо жёсткого графика и постоянного давления на результат девушка выбрала мягкий режим — с акцентом на самочувствие, эмоции и внутренний баланс. При этом эффект оказался более чем заметным: «кубики» появились даже без серьёзных нагрузок.
Валентина добавила, что в будущем планирует постепенно подключать полноценные тренировки, чтобы проработать зоны, которые считает своими слабыми сторонами. Однако спешить она не собирается — для неё сейчас важнее гармония и комфорт, а не гонка за идеалом.
Подписчики восхитились формой молодой мамы и признались, что такие кадры мотивируют, но одновременно заставляют задуматься о срочной записи к тренеру.
