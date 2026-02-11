Невеста Тимати рассказала, как возвращала форму без жёстких тренировок

11 февраля 2026, 17:45

Валентина Иванова похвасталась идеальным прессом спустя полгода после родов

Валентина Иванова (Фото: Instagram* / @halfbloodval)

Валентина Иванова показала впечатляющую физическую форму всего через полгода после рождения ребёнка. Невеста Тимати опубликовала кадры с заметным рельефом пресса и призналась, что восстановление после беременности проходило без изнуряющих тренировок и строгих ограничений.