Блогер Юлия Пушман стала мамой во второй раз
Блогер-миллионник Юлия Пушман родила второго ребёнка. Как сообщает инсайдер Super, радостное событие в семье произошло ещё вчера, однако сама Юлия пока не спешит делиться новостью напрямую с подписчиками.
В своих соцсетях она продолжает сохранять интригу, публикуя сторис о том, что якобы только сегодня отправилась в роддом.
По информации источника, у Юлии и её супруга Славы Басюла родился сын. Имя малыша официально пара пока за не озвучила, однако, по словам инсайдера, мальчика назвали Русланом.
О будущем пополнении в семье блогер рассказала ещё осенью: в октябре 2025 года Пушман устроила гендер-пати, на котором супруги узнали, что у них будет мальчик. Видео с праздника тогда вызвало бурную реакцию поклонников.
Напомним, в июле 2023 года Юлия впервые стала мамой — у пары родилась дочь Анна. С тех пор блогер не раз делилась подробностями материнства и семейной жизни, отмечая, что дети стали для неё главным приоритетом.
