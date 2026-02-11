Блогер Юлия Пушман стала мамой во второй раз

11 февраля 2026, 17:14

Блогер Юлия Пушман родила сына

Юлия Пушман (Фото: Instagram* / @pusshman)

Блогер-миллионник Юлия Пушман родила второго ребёнка. Как сообщает инсайдер Super, радостное событие в семье произошло ещё вчера, однако сама Юлия пока не спешит делиться новостью напрямую с подписчиками.