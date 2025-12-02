«Ей непросто»: что происходит с трехлетней дочерью шеф-повара Константина Ивлева
Бывшая супруга Константина Ивлева, Валерия, поделилась, что их трёхлетняя дочь тяжело переносит развод родителей.
Она отметила, что обратилась к детскому психологу, чтобы помочь девочке адаптироваться к новым условиям.
«И ей, безусловно, непросто. Но в этом нам помогает детский психолог», — поделилась женщина в запрещенной в России соцсети.
О проблемах в отношениях пары стало известно ещё в начале 2025 года, когда супруги перестали появляться вместе на общественных мероприятиях. 5 октября Валерия официально подтвердила, что они с Константином решили расстаться, но сохранили дружеские отношения.
Для неё этот брак стал первым, тогда как Ивлев женится во второй раз. У него есть двое детей от предыдущих отношений — 22-летний Матвей и 11-летняя Маруся.