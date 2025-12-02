Достижения.рф

«Ей непросто»: что происходит с трехлетней дочерью шеф-повара Константина Ивлева

Трехлетней дочери шеф-повара Ивлева понадобился психолог при разводе родителей
Константин Ивлев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Бывшая супруга Константина Ивлева, Валерия, поделилась, что их трёхлетняя дочь тяжело переносит развод родителей.



Она отметила, что обратилась к детскому психологу, чтобы помочь девочке адаптироваться к новым условиям.

«И ей, безусловно, непросто. Но в этом нам помогает детский психолог», — поделилась женщина в запрещенной в России соцсети.

О проблемах в отношениях пары стало известно ещё в начале 2025 года, когда супруги перестали появляться вместе на общественных мероприятиях. 5 октября Валерия официально подтвердила, что они с Константином решили расстаться, но сохранили дружеские отношения.

Для неё этот брак стал первым, тогда как Ивлев женится во второй раз. У него есть двое детей от предыдущих отношений — 22-летний Матвей и 11-летняя Маруся.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0