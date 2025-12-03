Стало известно, что Ефремов нашел тело своей бывшей жены Качалиной

03 декабря 2025, 12:34

SHOT: актер Ефремов нашел тело своей бывшей жены Качалиной в ее квартире

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Михаил Ефремов обнаружил тело своей бывшей жены, актрисы Ксении Качалиной, в её квартире.