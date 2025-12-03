Стало известно, что Ефремов нашел тело своей бывшей жены Качалиной
Михаил Ефремов обнаружил тело своей бывшей жены, актрисы Ксении Качалиной, в её квартире.
По информации SHOT, оно находилось возле кровати в сильно захламлённом помещении, где отсутствовало электричество. Артист и его сын приехали к женщине около 14 часов, но никто не открыл дверь.
Позже им удалось вскрыть замки и войти в квартиру, где они нашли Ксению, которая лежала на боку. Сначала они пытались оказать ей помощь, но после безуспешных попыток вызвали скорую помощь и полицию. Последний раз Ефремов общался с Качалиной примерно две недели назад.
54-летняя артистка страдала от алкогольной зависимости. Ее знают по ролям в сериалах «Марш Турецкого» и «Романовы: Венценосная семья».
