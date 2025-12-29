Лариса Долина вывозит десятки платьев из квартиры Лурье в Хамовниках
Певица Лариса Долина вывозит десятки платьев из своей квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Для переезда из квартиры Полины Лурье артистка наняла несколько грузовиков. Первая машина приехала утром. В первую очередь вывозят гардероб, включая концертные наряды и сценические костюмы. Как оказалось, одежда звезды заняла половину «Газели».
Музыкальное оборудование пока остаётся в квартире. В частности, синтезатор стоимостью около миллиона рублей планируют разбирать и выносить на завершающем этапе переезда.
