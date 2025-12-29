Достижения.рф

Лариса Долина вывозит десятки платьев из квартиры Лурье в Хамовниках

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Лариса Долина вывозит десятки платьев из своей квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



Для переезда из квартиры Полины Лурье артистка наняла несколько грузовиков. Первая машина приехала утром. В первую очередь вывозят гардероб, включая концертные наряды и сценические костюмы. Как оказалось, одежда звезды заняла половину «Газели».

Музыкальное оборудование пока остаётся в квартире. В частности, синтезатор стоимостью около миллиона рублей планируют разбирать и выносить на завершающем этапе переезда.

Иван Мусатов

