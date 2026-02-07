«Хотя бы квартира»: Ольга Бузова озвучила главное требование к мужчине
Ольга Бузова открыто рассказала о своих критериях к будущему мужчине. Об этом сообщает Super.
По словам певицы, к её годам избранник должен иметь собственное дело и возможность зарабатывать на жизнь, а также собственное жильё — квартира с ипотекой или полностью оплаченная, главное, чтобы была крыша над головой.
«Всё‑таки любовь — это не про шалаш. В моём случае — когда я уже готова строить семью и хочу дать своим детям всё самое лучшее», — пояснила Бузова.Звезда также отметила практическую сторону вопроса: в холодные месяцы жизнь «в шалаше» невозможна, а отсутствие условий может негативно сказаться на здоровье и работе артистки.