«Нечистая профессия»: Ольга Бузова показала суровую сторону актёрской работы
Ольга Бузова раскрыла реалии съёмочного процесса
Певица и начинающая актриса Ольга Бузова поделилась с подписчиками закулисным видео со съёмочной площадки, где продемонстрировала процесс перевоплощения перед камерой.
В кадре лицо Оли оказалось покрыто грязью — конкретная сцена, требующая такого эффекта, остаётся неизвестной, но ролик явно показывает, что актёрская работа может быть куда более «грязной», чем кажется со стороны.
«Такая вот профессия… Нечистая…», — подписала видео Бузова, признавая трудности и нюансы актёрской профессии.Особый эффект создаёт контраст с фотографией, сделанной за несколько часов до съёмок, где Бузова выглядит совершенно иначе.