«Нечистая профессия»: Ольга Бузова показала суровую сторону актёрской работы

Ольга Бузова раскрыла реалии съёмочного процесса
Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Певица и начинающая актриса Ольга Бузова поделилась с подписчиками закулисным видео со съёмочной площадки, где продемонстрировала процесс перевоплощения перед камерой.



В кадре лицо Оли оказалось покрыто грязью — конкретная сцена, требующая такого эффекта, остаётся неизвестной, но ролик явно показывает, что актёрская работа может быть куда более «грязной», чем кажется со стороны.

«Такая вот профессия… Нечистая…», — подписала видео Бузова, признавая трудности и нюансы актёрской профессии.
Особый эффект создаёт контраст с фотографией, сделанной за несколько часов до съёмок, где Бузова выглядит совершенно иначе.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

