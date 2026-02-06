«Нечистая профессия»: Ольга Бузова показала суровую сторону актёрской работы

06 февраля 2026, 20:58

Ольга Бузова раскрыла реалии съёмочного процесса

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Певица и начинающая актриса Ольга Бузова поделилась с подписчиками закулисным видео со съёмочной площадки, где продемонстрировала процесс перевоплощения перед камерой.





В кадре лицо Оли оказалось покрыто грязью — конкретная сцена, требующая такого эффекта, остаётся неизвестной, но ролик явно показывает, что актёрская работа может быть куда более «грязной», чем кажется со стороны.





«Такая вот профессия… Нечистая…», — подписала видео Бузова, признавая трудности и нюансы актёрской профессии.