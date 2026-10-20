«Легче один раз ответить»: Решетова высказалась об отношениях с матерью Тимати

20 октября 2026, 12:47

Анастасия Решетова объяснила, почему не общается с семьями Тимати

Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

Телеведущая Анастасия Решетова в личном блоге рассказала об отношениях с матерью своего экс-возлюбленного рэпера Тимати и моделями, которые родили от него детей.





Анастасия заявила, что не запрещает сыну Ратмиру общаться с бабушкой, сёстрами и их матерями, но сама с этими женщинами контактов не поддерживает.

«Я вообще не комментирую подобное, но иногда легче просто один раз ответить. У меня нет с мамами сестёр Ратмира никаких отношений, ровно также как и с его бабушкой по папиной линии. Я живу свою автономную жизнь с 2020 года, это мой выбор. Всё, что происходит там, меня не касается и не интересует. У меня своя семья и свои взгляды на уход и воспитание ребёнка», — сказала Решетова.