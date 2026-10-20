Романы со студентами и 12 лет в статусе любовницы: кем оказался женатый мужчина Аллы Сагаловой, связь с Нагиевым и правда о Евгении Добровольской

20 октября 2026, 15:25

Алла Сигалова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В феврале 2026 года Алле Сигаловой исполнилось 67 лет. За плечами — звание народной артистки, профессорская должность в ГИТИСе, заведование кафедрой современной хореографии и сценического танца в Школе-студии МХАТ. В профессиональной среде её называют главным популяризатором современного танца в России. А вот о личной жизни известно немного. На какие откровения решилась Сигалова в интервью Надежде Стрелец и что стоит за её словами о романах со студентами и женатом мужчине, читайте в материале «Радио 1»





Содержание Начало пути и травма 12 лет в статусе любовницы Романы со студентами Почему Алла Сигалова называет союз с Романом Козаком «союзом равных»? «Балет» и потеря подруги

Начало пути и травма

«Танец ушёл из моих мышц, но он остался в моей крови. Когда ты понимаешь, что сцена для тебя закрыта навсегда, у тебя есть два пути: спиться в хоре или начать строить миры для других. Я выбрала стройку», — говорила она спустя десятилетия.

12 лет в статусе любовницы

«Это была моя самая большая глупость и самая большая школа», — вспоминала педагог.



Алла Сигалова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

«Это ад. Ты находишься в аду. Но это очень хороший ад, потому что он даёт тебе питательную среду», — поделилась она в интервью Надежде Стрелец.

Романы со студентами

Избегает сверстниц, говорит по-азербайджански и состоит в особых отношениях с отчимом: каким вырос сын-аутист Анны Нетребко, которого она прятала от мира

Почему Алла Сигалова называет союз с Романом Козаком «союзом равных»?



Алла Сигалова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«С Ромой я впервые поняла, что значит не держать спину. Я могла быть слабой. Я могла болеть. Он тащил всё на себе», — говорила хореограф.

«Балет» и потеря подруги

«Острая, яркая, неординарная, колючая, голубоглазая. Теперь её больше нет», — написала балетмейстер в соцсетях.