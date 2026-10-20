Романы со студентами и 12 лет в статусе любовницы: кем оказался женатый мужчина Аллы Сагаловой, связь с Нагиевым и правда о Евгении Добровольской
В феврале 2026 года Алле Сигаловой исполнилось 67 лет. За плечами — звание народной артистки, профессорская должность в ГИТИСе, заведование кафедрой современной хореографии и сценического танца в Школе-студии МХАТ. В профессиональной среде её называют главным популяризатором современного танца в России. А вот о личной жизни известно немного. На какие откровения решилась Сигалова в интервью Надежде Стрелец и что стоит за её словами о романах со студентами и женатом мужчине, читайте в материале «Радио 1»
Начало пути и травмаАлла Сигалова родилась 28 февраля 1959 года в Волгограде, куда её родителей, коренных ленинградцев, направили по распределению. Отец, пианист Михаил (Моисей) Сигалов, и мать, балерина Тамара Вьюгина, передали дочери гены, определившие её судьбу. В 1969 году десятилетняя Алла поступила в Ленинградское академическое хореографическое училище имени Вагановой — в класс Натальи Дудинской, легенды русского балета.
Педагоги находили её слишком характерной для амплуа белого лебедя, говорили о пропорциях и линиях, о необходимости смирения. Девушка не смирялась: работала до кровавых мозолей. В 19 лет на рядовой репетиции неловкое движение привело к тяжёлой травме позвоночника. Сцена закрылась навсегда.
«Танец ушёл из моих мышц, но он остался в моей крови. Когда ты понимаешь, что сцена для тебя закрыта навсегда, у тебя есть два пути: спиться в хоре или начать строить миры для других. Я выбрала стройку», — говорила она спустя десятилетия.В нулевые годы Сигалова становится профессором кафедры современной хореографии. В её мастерскую попадает сын Дмитрия Нагиева. Поблажек он не получил. «Железная леди», по собственным воспоминаниям выпускника, публично и методично ломала его «звёздную» спесь, объясняя: фамилия не делает позвоночник гибче, а позировать можно на обложках журналов — после того как появится право там оказаться. Кирилл Нагиев до сих пор вспоминает эти уроки с дрожью и благодарностью.
12 лет в статусе любовницыПо собственному признанию Аллы Сигаловой, образ «железной леди» — лишь внешняя оболочка. Под ней жила женщина, которой были ведомы порывы слабости — той самой, что способна разрушать. На протяжении 12 лет она встречалась с женатым мужчиной втайне ото всех.
«Это была моя самая большая глупость и самая большая школа», — вспоминала педагог.В программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Сигалова описала избранника как «очень известного», «красивого и невероятного» артиста, у которого была жена и семья. Она знала о его статусе, называла себя «девушкой по выходным» и понимала, что он никогда не уйдёт из семьи.
«Это ад. Ты находишься в аду. Но это очень хороший ад, потому что он даёт тебе питательную среду», — поделилась она в интервью Надежде Стрелец.Журналисты и поклонники указывали на возможное сходство описанного типа мужской красоты с Олегом Меньшиковым. В списках предполагаемых имён фигурировала и фамилия премьера Большого театра Николая Цискаридзе, однако эта версия считается наименее вероятной из-за разницы в возрасте: сам танцовщик всегда называл Аллу Михайловну исключительно строгим педагогом и наставником. Этот роман, по собственному признанию хореографа, выковал её знаменитую иронию — броню из сарказма, которая позволяет ей сегодня так легко резать правду-матку студентам.
Романы со студентамиВ интервью Надежде Стрелец Сигалова прямо ответила на вопрос об отношениях с учениками: «Конечно! А почему нет?» — и рассмеялась. Преподавать Алла Михайловна начала в Школе-студии МХАТ в 22 года, при этом студентами нередко оказывались уже взрослые, 30-летние мужчины. «Поэтому, когда говорят: «Ох, у неё были романы с учениками», — да, конечно! И не раз!» — с улыбкой вспомнила Сигалова. Она подчёркивает: предосудительного в этом ничего нет, поскольку великие произведения искусства, по её мнению, рождаются именно из страсти и любви.
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Почему Алла Сигалова называет союз с Романом Козаком «союзом равных»?Отношения с режиссёром, художественным руководителем Театра имени Пушкина Романом Козаком Сигалова называет союзом равных. Козак не боялся её острого языка. В 1990 году у пары родился сын Михаил; Алла также воспитывала дочь Анну от предыдущих отношений.
«С Ромой я впервые поняла, что значит не держать спину. Я могла быть слабой. Я могла болеть. Он тащил всё на себе», — говорила хореограф.Козак ушёл из прежней семьи ради этих отношений. В 2010 году его не стало: режиссёр скончался в 52 года после десятилетней борьбы с онкологическим заболеванием. Уход мужа стал для супруги точкой невозврата. Личную жизнь она заморозила.
«Балет» и потеря подругиВ 2023 году вышел сериал «Балет», где Сигалова исполнила главную роль — хореографа Руты Майерс. Для неё это не дебют в драматической роли, но первая работа такого масштаба. Критики отметили, что игра актрисы транслировала собственную боль, амбиции и любовь к профессии. В январе 2025 года пришла новость о смерти Евгении Добровольской. Алла была среди первых, кто приехал проститься с артисткой. Добровольская училась в мастерской Сигаловой в ГИТИСе с 16 лет.
«Острая, яркая, неординарная, колючая, голубоглазая. Теперь её больше нет», — написала балетмейстер в соцсетях.О болезни народной артистки «Главная диктаторша русского балета» знала и поддерживала актрису до последнего дня жизни.