Внебрачный ребенок, роман с Арнтгольц и два развода: как живет звезда сериала «Штрафбат» Кирилл Плетнёв и почему не общается с родным отцом?
Кирилл Владимирович Плетнёв — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр. Широкую известность он получил благодаря участию в популярных проектах «Глухарь» и «Штрафбат». В его фильмографии — более 90 работ в кино и на телевидении. 30 декабря создателю фильма «Жги!» исполняется 46 лет. О том, как сегодня живёт Кирилл Плетнёв и что известно о его романе с Арнтгольц, — в материале «Радио 1».
Биография Кирилла Плетнёва: детство и семьяКирилл Плетнёв родился 30 декабря 1979 года в Харькове. Детские и юношеские годы будущий актёр провёл в Ленинграде. Его мать, Тамара Фёдоровна, работала педагогом-хореографом, отец Владимир Плетнёв, был инженером. В семье росли двое сыновей.
Когда Кириллу исполнилось 13 лет, отец ушёл из семьи и на долгие годы прекратил общение с детьми. Вновь они нашли друг друга лишь в 2010 году, спустя почти два десятилетия. На тот момент Владимир Плетнёв жил на Украине, однако восстановить близкие отношения так и не удалось. Актёр отмечал, что инициатива со стороны отца не получила продолжения.
«Наверное, если бы отец ввел бы какую-то константу в наших отношениях, если бы показал, что ему это действительно нужно, то и я бы больше откликнулся. А так он меня нашел, а дальше шагов не сделал. Встретились мы, не видевшись 17 лет, поговорили. Понятно, что разговор сразу теплый не получится. Ну поговорили — и что дальше», — рассказывал Плетнёв.Воспитанием сыновей занималась мать. Тамара Фёдоровна сумела вырастить их самостоятельно, привила любовь к спорту и дисциплине, научила ставить цели и добиваться результата.
Увлечения и формирование характераОпасаясь влияния улицы, мать записала сыновей сразу в несколько спортивных секций. В детстве Кирилл занимался плаванием, альпинизмом, тхэквондо, танцами, а до 9-го класса учился в специализированном футбольном классе.
Параллельно Плетнёв увлекался хип-хопом и бальными танцами. Сам актёр позже признавался, что выбор последнего был во многом продиктован юношескими симпатиями.
«Бальными танцами я занимался из-за девочек. Танцуешь в паре — возникает контакт и все такое», — говорил он.Со временем физических нагрузок стало недостаточно: Кирилл много читал, увлёкся поэзией и даже пробовал писать собственные стихи. Интерес к литературе стал важной частью формирования его творческого мышления.
Образование и первые шаги в профессииСтаршие классы Плетнёв окончил в школе с театральным уклоном, после чего поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства на актёрский факультет, хотя изначально планировал связать жизнь с режиссурой.
Позднее ему удалось реализовать себя в обеих профессиях. С начала 2000-х годов Кирилл активно снимался в кино, а в 2012 году, обучаясь во ВГИКе, дебютировал как режиссёр.
Театр и переезд в МосквуПосле окончания вуза Плетнёв сотрудничал с несколькими петербургскими театрами. Позднее он переехал в Москву и его приняли в труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, где проработал около трёх лет.
«Три года я работал в театре, а потом меня уволили из-за того, что отказался играть в плохом спектакле. Мне кажется, Джига — не администратор, не руководитель. Он часто ошибался в выборе режиссеров для своего театра», — вспоминал Плетнев.Кроме того, в МХТ имени А. П. Чехова Плетнёв сыграл Родиона Раскольникова в спектакле «Преступление и наказание» в постановке Льва Эренбурга. Со временем актёр принял решение оставить сцену театра и сосредоточиться на кинематографе.
Прорыв Плетнёва в киноНастоящий прорыв произошёл в 2004 году, когда на экраны вышли сразу семь проектов с участием Кирилла Плетнёва. Он снялся в сериалах «Дальнобойщики», «Дети Арбата», «Штрафбат» и «Диверсант».
Долгое время за Плетнёвым закрепился образ «актёра в погонах». От этого амплуа он начал отходить в 2008 году, сыграв в комедии «Любовь-морковь 2». В том же периоде он принял участие в исторической драме «Адмиралъ», где исполнил роль мичмана Фролова, работая в ансамбле с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской.
Режиссёр Кирилл Плетнёв и фильм «Жги!»В мае 2017 года состоялась премьера военной драмы «Три дня до весны», посвящённой первой блокадной зиме Ленинграда. Плетнёв исполнил роль офицера НКВД, работая в кадре с Евгением Сидихиным и Еленой Лотовой.
Параллельно развивалась его режиссёрская карьера. Авторскую драму «Жги!», сценарий к которой он написал сам, включили в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр». Главную роль в фильме исполнила Инга Оболдина, также в картине снялись Виктория Исакова, Владимир Ильин и Татьяна Догилева.
«Я изначально хотел быть режиссером, а не актером, шел к режиссуре довольно долго — и доволен тем, что пришел. Актер влияет на кино или на сериал только в рамках своей роли, он в этом смысле существо зависимое. Режиссер тоже, конечно, в наш век продюсерского кино существо зависимое, но он что-то может отстаивать, на чем-то настаивать», — рассказал Плетнев.
Комедийные проекты и новые образыВ 2019 году, ко Дню всех влюблённых, состоялась премьера комедии «Семь ужинов». Фильм был посвящён теме сохранения брака и отношений. По сюжету герой-психолог с помощью необычных ужинов пытается предотвратить развод.
Как актёр Плетнёв также участвовал в социальной драме «А.Л.Ж.И.Р.», рассказывающей о судьбах женщин, репрессированных в 1930–1940-е годы. Весной 2020 года одной из главных премьер стала военная драма «Диверсант. Крым», где он вновь исполнил центральную роль.
Новые проекты и сериалыВ 2021 году на экраны вышел фильм «Девятаев», посвящённый подвигу лётчика Михаила Девятаева. В 2022 году актёр появился в комедии «День слепого Валентина». Он отмечал, что его привлекла именно комедийная природа роли — такие образы в его фильмографии встречались редко.
9 мая зрители увидели продолжение сериала «Диверсант. Идеальный штурм», где Плетнёв вновь вернулся к знакомому образу. Особенностью сезона стало использование технологии deep fake для возвращения персонажа Владислава Галкина.
Режиссура и последние работыОдним из наиболее успешных режиссёрских проектов Кирилла Плетнёва стал сериал «Оффлайн», который он сам называет одним из ключевых в своей карьере. Проект получил высокие рейтинги и положительные отзывы критиков, а в 2023 году начались съёмки второго сезона.
Помимо этого, Плетнёв занимался производством военного фильма «Севастополь-1942», посвящённого обороне города и подвигу бойцов 35-й береговой батареи.
Как актёр он продолжает активно сниматься. В мае 2023 года вышел детективный сериал «Чужой», где Плетнёв исполнил главную роль банкира, вынужденного скрываться от преступников. Развитие персонажа актёр охарактеризовал как «очищение от наростов цивилизации». Его партнёршей стала Мария Спивак, воплотившая образ «настоящей русской женщины».
Личная жизнь Кирилла ПлетнёваЕщё в школьные годы у Плетнёва завязался яркий роман с партнёршей по танцам Татьяной Кузнецовой. Эти отношения продлились недолго — поговаривали, что причиной расставания стала увлечённость юноши другими девушками. Подруга актёра Полина Бахаревская позднее отмечала, что Кирилл всегда пользовался вниманием, однако по-настоящему серьёзные отношения у него появились уже в студенческие годы.
Студенческая любовь и несостоявшаяся свадьба
Во время учёбы Кирилл Плетнёв состоял в отношениях с однокурсницей Ксенией Каталымовой. Роман развивался стремительно: пара даже наметила дату свадьбы — сразу после окончания ВУЗа. Однако после выпуска жизнь актёра резко изменилась.
Сначала Плетнёв работал в петербургских театрах, затем переехал в Москву. Плотный график, профессиональные перемены и новая реальность привели к тому, что возлюбленные расстались.
Слухи о романе Плетнёва с Арнтгольц
Работа в кино нередко становилась поводом для разговоров о новых увлечениях артиста. После съёмок в фильме «Дурдом», где Плетнёв работал вместе с Татьяной Арнтгольц, многие заговорили о возможном романе актеров. Однако эти слухи так и не получили подтверждения: актриса вскоре выбрала более серьёзные отношения с Анатолием Руденко, с которым провела несколько лет.
В 2006 году во время съёмок в Пскове Кирилл познакомился с Анной — сестрой своего друга. Между ними завязались отношения, однако поддерживать связь на расстоянии оказалось сложно, и роман быстро завершился.
Спустя несколько лет появились разговоры о возможной интрижке Плетнёва с Алисой Гребенщиковой. По слухам, Кирилл обратил на нее внимание ещё в студенческие годы, когда они учились на параллельных курсах. Во время работы над фильмом «Вера, Надежда, Любовь» эти чувства якобы вспыхнули вновь. Однако в загс Плетнёв в итоге повёл другую женщину.
Брак с Лидией Милюзиной и развод
Новая глава в личной жизни актёра началась после выхода фильма «Ищу тебя». На съёмках Плетнёв познакомился с актрисой Малого театра Лидией Милюзиной. В 2010 году пара поженилась, а в апреле 2011-го у супругов родился сын Фёдор.
Однако семейная жизнь продлилась недолго. Уже через два года они расстались. Говорили, что причиной разрыва отношений супругов стала партнёрша Кирилла по сериалу «Мама-детектив» Инга Оболдина, которая была старше Плетнёва на десять лет. Позднее выяснилось, что слухи о романе актера с Оболдиной не подтвердились. Сама актриса заявляла, что их связывали исключительно профессиональные отношения.
Внебрачный сын Кирилла Плетнёва
Со временем внимание общественности переключилось на тему внебрачного ребёнка Кирилла Плетнёва. Старший сын актёра Георгий, по разным версиям, родился либо в отношениях с псковским юристом Анной, либо от ассистента режиссёра Натальи.
Сам Плетнёв предпочитает не раскрывать подробности и не называет имя матери ребёнка. В то же время в светских кругах обсуждалась версия о том, что сына актёру родила Валентина — уроженка Грузии, выпускница филологического факультета педагогического института, с которой он познакомился в 2000-х годах, когда она работала на радио.
«Заниматься пиаром своей личной жизни не в моих правилах. Есть много девушек-актрис, которые стали известными только по рассказам, как им сломал палец очередной муж или как жених подарил автомобиль. Но что они делают в профессии — не видно и не слышно. Всё-таки для артиста важно, чтобы его знали и ценили по работе», — объяснял Плетнёв.
Отношения с Нино Нинидзе и развод
Роман с актрисой Нино Нинидзе скрыть не удалось. Пара познакомилась в 2014 году на мероприятии, посвящённом юбилею ВГИКа, и вскоре стала появляться вместе. В 2015 году у них родился сын Александр, однако официально оформить отношения артисты решились лишь спустя три года, сыграв закрытую свадьбу в кругу близких.
В тот период Плетнёва воспринимали не только как востребованного актёра, но и как перспективного режиссёра. Их союз с Нино считался гармоничным, а сама актриса делилась мечтами о совместном будущем — в частности, о создании арт-кафе KiNo после завершения актёрской карьеры.
Однако в 2019 году супруги приняли решение о разводе. Нино Нинидзе публично заявила, что их расставание стало осознанным шагом.
«Люди встречаются, влюбляются, женятся. У них рождаются дети. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой. Мы были вместе три с половиной года, и это было счастливое время. У нас родился чудный мальчик, которого мы оба очень любим, и он об этом знает», — написала актриса.Сам Плетнёв позже признавался, что переживал сложный внутренний период, связанный с завершением очередного жизненного этапа. Актёр подчёркивал, что спокойно относится к новым отношениям Нинидзе.
Новые слухи и возможные отношения
В 2020 году Плетнёву приписывали роман с 26-летней моделью Марией Столяровой. Пару заметили вместе в Санкт-Петербурге, однако эта история не получила продолжения и быстро сошла на нет.
Более устойчивыми оказались разговоры о его связи с Полиной Максимовой. Актёры работали вместе ещё в 2018 году на съёмках фильма «Без меня», однако слухи о романтических отношениях появились значительно позже. В январе 2022 года на премьере комедии «День слепого Валентина» Максимова публично проявляла внимание к Плетнёву, а позже назвала его в социальных сетях «моим любимым».
В интервью актриса избегала конкретики, отмечая лишь, что не свободна и высоко ценит Кирилла как профессионала. Осенью того же года на премьере фильма «Декодер. Игра гения» артисты вновь появились вместе и практически не отходили друг от друга, что вновь подогрело интерес публики.