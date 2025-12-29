Внебрачный ребенок, роман с Арнтгольц и два развода: как живет звезда сериала «Штрафбат» Кирилл Плетнёв и почему не общается с родным отцом?

29 декабря 2025, 18:11

Кирилл Плетнёв (фото: РИА Новости / Нина Зотина)

Кирилл Владимирович Плетнёв — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр. Широкую известность он получил благодаря участию в популярных проектах «Глухарь» и «Штрафбат». В его фильмографии — более 90 работ в кино и на телевидении. 30 декабря создателю фильма «Жги!» исполняется 46 лет. О том, как сегодня живёт Кирилл Плетнёв и что известно о его романе с Арнтгольц, — в материале «Радио 1».





Биография Кирилла Плетнёва: детство и семья

«Наверное, если бы отец ввел бы какую-то константу в наших отношениях, если бы показал, что ему это действительно нужно, то и я бы больше откликнулся. А так он меня нашел, а дальше шагов не сделал. Встретились мы, не видевшись 17 лет, поговорили. Понятно, что разговор сразу теплый не получится. Ну поговорили — и что дальше», — рассказывал Плетнёв.

Увлечения и формирование характера

Кирилл Плетнёв (фото: Instagram* / kirycha79)

«Бальными танцами я занимался из-за девочек. Танцуешь в паре — возникает контакт и все такое», — говорил он.

Образование и первые шаги в профессии

Театр и переезд в Москву

«Три года я работал в театре, а потом меня уволили из-за того, что отказался играть в плохом спектакле. Мне кажется, Джига — не администратор, не руководитель. Он часто ошибался в выборе режиссеров для своего театра», — вспоминал Плетнев.

Прорыв Плетнёва в кино

Кирилл Плетнёв (фото: Instagram* / kirycha79)

Режиссёр Кирилл Плетнёв и фильм «Жги!»

«Я изначально хотел быть режиссером, а не актером, шел к режиссуре довольно долго — и доволен тем, что пришел. Актер влияет на кино или на сериал только в рамках своей роли, он в этом смысле существо зависимое. Режиссер тоже, конечно, в наш век продюсерского кино существо зависимое, но он что-то может отстаивать, на чем-то настаивать», — рассказал Плетнев.

Комедийные проекты и новые образы

Новые проекты и сериалы

Кирилл Плетнёв (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Режиссура и последние работы

Личная жизнь Кирилла Плетнёва

Студенческая любовь и несостоявшаяся свадьба

Кирилл Плетнёв (фото: Instagram* / kirycha79)

Слухи о романе Плетнёва с Арнтгольц

Брак с Лидией Милюзиной и развод

Внебрачный сын Кирилла Плетнёва

Кирилл Плетнёв с детьми (фото: Instagram* / kirycha79)

«Заниматься пиаром своей личной жизни не в моих правилах. Есть много девушек-актрис, которые стали известными только по рассказам, как им сломал палец очередной муж или как жених подарил автомобиль. Но что они делают в профессии — не видно и не слышно. Всё-таки для артиста важно, чтобы его знали и ценили по работе», — объяснял Плетнёв.

Отношения с Нино Нинидзе и развод

«Люди встречаются, влюбляются, женятся. У них рождаются дети. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой. Мы были вместе три с половиной года, и это было счастливое время. У нас родился чудный мальчик, которого мы оба очень любим, и он об этом знает», — написала актриса.

Новые слухи и возможные отношения

Кирилл Плетнёв и Полина Максимова (фото: Instagram* / kirycha79)

Кирилл Плетнёв сегодня