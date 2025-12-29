«Мне пришлось ходить в ошейнике»: Анфиса Чехова рассказала о цене успеха
Анфиса Чехова пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за интенсивной работы
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о проблемах со здоровьем. 48-летняя звезда опубликовала в личном блоге видео, на котором она находится дома в полосатой пижаме и воротнике Шанца.
Чехова объяснила, что боли в шее и спине, а также постоянные головокружения вызваны интенсивной работой. Ведущая связывает это с запуском её онлайн-клуба для женщин «Домик».
«Вы думаете, что онлайн-работа, моя работа над «Домиком», не опасна и не трудна? Вы ошибаетесь! Вот это последствия того, что я не вылезаю из телефона последние месяцы», — сказала телеведущая.Она отметила, что много времени уделяет перепискам, контенту и общению в рамках проекта. По словам Анфисы, врач назначил ей ношение воротника, массаж и лекарства.
«Не надо мне говорить — ты шахтёрам расскажи, как тебе трудно работать. В каждой профессии есть свои сложности», — резюмировала она.Ранее Анфиса Чехова получила предложение руки и сердца от жениха.