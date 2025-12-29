«Это проблема»: адвокат Безрукова объяснила, почему актёр подал в суд из-за масок
Адвокат Сергея Безрукова рассказала о скандале с продажей масок с актёром
Адвокат Сергея Безрукова Александра Николаева прокомментировала судебный спор актёра с предпринимательницей, продававшей маски с его изображением на маркетплейсах. Об этом сообщает «Звезда».
По её словам, требование компенсации в 250 тысяч рублей не связано с желанием заработать.
Юрист подчеркнула, что ключевая проблема — незаконное использование образов публичных людей без их согласия. Речь идёт о нарушении норм, касающихся персональных данных и права на изображение, которые должны соблюдаться вне зависимости от формата бизнеса.
«Дело не в компенсации, вы же это понимаете. Использование лиц известных людей — это проблема. Правильно оформлять согласие. Правильно соблюдать закон. И это единственное, что следует делать. Это не так сложно», — пояснила Николаева.Ответчиком по делу выступает предпринимательница Кристина Соболевская. Она пыталась добиться снижения суммы иска, однако, как отметила адвокат, юридических оснований для этого нет.
Также стало известно, что продавцы предлагали Безрукову компромисс: 10% от прибыли и перечисление части средств в детские дома. По словам Николаевой, это предложение было направлено актёру в письменном виде, но не изменило позицию его стороны.