«Это проблема»: адвокат Безрукова объяснила, почему актёр подал в суд из-за масок

29 декабря 2025, 16:42

Адвокат Сергея Безрукова рассказала о скандале с продажей масок с актёром

Сергей Безруков (Фото: Instagram* / @s_bezrukov)

Адвокат Сергея Безрукова Александра Николаева прокомментировала судебный спор актёра с предпринимательницей, продававшей маски с его изображением на маркетплейсах. Об этом сообщает «Звезда».





По её словам, требование компенсации в 250 тысяч рублей не связано с желанием заработать.



Юрист подчеркнула, что ключевая проблема — незаконное использование образов публичных людей без их согласия. Речь идёт о нарушении норм, касающихся персональных данных и права на изображение, которые должны соблюдаться вне зависимости от формата бизнеса.





«Дело не в компенсации, вы же это понимаете. Использование лиц известных людей — это проблема. Правильно оформлять согласие. Правильно соблюдать закон. И это единственное, что следует делать. Это не так сложно», — пояснила Николаева.