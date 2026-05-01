«Мог три дня не просыхать»: язвы желудка, дергающееся лицо и внебрачный сын. Что уберегло от бездны звезду «Спасской» Михаила Жигалова?
Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов, известный по десяткам ярких ролей в советском и российском кино, продолжает оставаться активным участником культурной жизни страны. Актер выходит на театральную сцену, снимается в новых проектах. 2 мая ему исполняется 84 года. О личных испытаниях артиста, его борьбе с зависимостью и семейных отношениях, расскажет «Радио 1».
Чем известен Михаил Жигалов: биографияМихаил Жигалов родился 2 мая 1942 года в Самаре, куда его семья была эвакуирована в годы Великой Отечественной войны. Позднее Жигаловы вернулись в Москву, а затем на время переехали в Чехословакию. В 1965 году Жигалов окончил Московский институт химического машиностроения и начал работать в научно-исследовательском институте.
Однако спустя несколько лет, в 1968 году, он решил сменить профессию. Он рассказывал, что театральная деятельность привлекала его с самого детства.
«Первые годы работал с удовольствием. Разрабатывал по французской лицензии таблеточные машины. Мне вдруг все это перестало быть интересным. Технарь во мне умер. Лирик победил физика. В конце концов сам себе сказал: "Ты мужик или как? Что слюни распускать?!". Представил себя через пару десятков лет: эдак сижу начальником отдела в НИИ и рассуждаю – вот я бы да мог бы, да на сцене, да Шекспира! Как только это представил, — стало так противно. Все бросил и решил попробовать себя в театре», — вспоминал актер.
В 1970 году актер завершил обучение в драматической студии при Центральном детском театре, ныне РАМТ. Сегодня в фильмографии Михаила Жигалова — более 150 проектов. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Петровка, 38», «Афганский излом», «На углу, у Патриарших», «Граница: Таежный роман», «Молодежка», «Хор», «Только один» и многих других.
Личная жизнь Михаила ЖигаловаПервой супругой Михаила Жигалова была женщина по имени Нина, с которой он расстался из-за разногласий по поводу смены профессии.
Позднее актер вступил в брак с коллегой Ириной Маликовой, в этом союзе в 1989 году родился сын Василий. Спустя некоторое время пара развелась. Также у актера есть внебрачный сын Аркадий от переводчицы Регины.
«Аркашу, честно скажу, я не сразу признал. Думал, что Регина выйдет замуж, у сына будет фамилия ее мужа, но я все равно бы им помогал. Не хотел, чтобы наша ситуация превращалась в торговлю, но не вышло», — говорил Жигалов.
С нынешней супругой, врачом-пульмонологом Татьяной, Жигалов познакомился в Боткинской больнице, где проходил лечение.
«Наша первая встреча была более чем прозаичной. Я пришел к своему другу — доктору Боткинской больницы, а он отправил меня к Татьяне, которая работала в отделении пульмонологии», — вспоминал он.В 1991 году у пары родилась дочь Анна. Официально актер зарегистрировал брак с Татьяной, когда девочке исполнилось 12 лет.
«Поженились, потому что бумажные вопросы стали доставать. Конечно, официальный брак не так и важен, но по нашему законодательству это надо», — сказал актер.
Проблемы со здоровьем и алкоголем
Михаил Жигалов открыто говорил о своем опыте борьбы с алкогольной зависимостью. Он признавался, что на протяжении многих лет злоупотреблял спиртным, что привело к серьезным проблемам со здоровьем.
«Я тогда выпивал. Мог три дня подряд не просыхать, но понимал, что у моего организма удивительное свойство: если надо работать, моментально заставлял себя остановиться. Так что запойным себя не считал, но удивлялся, как это люди могут выпить 50 граммов — и все», — говорил он.К 45 годам у него диагностировали три язвы и хронический бронхит. Кроме того, развился гемиспазм лицевого нерва, который мешал съемкам.
«Я уже и сниматься не мог — на крупных планах лицо дергалось. Только и думал, как его удержать, но это же неконтролируемый процесс. А начиналось-то с того, что веко чуть-чуть подергивалось. Когда играл бандита по кличке Сударь в фильме "Петровка, 38", оператор улыбался: "Давай дождемся, когда начнется". Так что, если будете пересматривать эту картину, знайте: в кадре у меня лицо по-настоящему дергается, я не играл», — рассказывал артист.Побороть зависимость и восстановить здоровье актеру удалось в клинике, где он и познакомился с будущей супругой. Ради нее Жигалов бросил пить, курить и увлекся системой закаливания Порфирия Иванова.
Чем Жигалов занимается сейчасСегодня Михаил Жигалов продолжает активно работать. Артист участвует в театральных постановках «Три сестры» и «Любовь и голуби». В 2025 году он снялся в мелодраме «Дедушка без адреса», также в 2026 году в лентах «Эффект компассии» и «Спасская, 5».
Артист проживает в Москве с женой в трехкомнатной квартире, которую приобрел сравнительно недавно. Также у семьи есть дача.
«Долго копил деньги, думал: "Там продам, тут куплю", но цены растут быстрее. И вот, наконец, решился. Мы тут хороший ремонт сделали. И теперь живем и радуемся в просторных трех комнатах», — делился Михаил в одном из интервью.