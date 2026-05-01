01 мая 2026, 13:00

Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов, известный по десяткам ярких ролей в советском и российском кино, продолжает оставаться активным участником культурной жизни страны. Актер выходит на театральную сцену, снимается в новых проектах. 2 мая ему исполняется 84 года. О личных испытаниях артиста, его борьбе с зависимостью и семейных отношениях, расскажет «Радио 1».





Содержание Чем известен Михаил Жигалов: биография Личная жизнь Михаила Жигалова Проблемы со здоровьем и алкоголем Чем Жигалов занимается сейчас



Чем известен Михаил Жигалов: биография

«Первые годы работал с удовольствием. Разрабатывал по французской лицензии таблеточные машины. Мне вдруг все это перестало быть интересным. Технарь во мне умер. Лирик победил физика. В конце концов сам себе сказал: "Ты мужик или как? Что слюни распускать?!". Представил себя через пару десятков лет: эдак сижу начальником отдела в НИИ и рассуждаю – вот я бы да мог бы, да на сцене, да Шекспира! Как только это представил, — стало так противно. Все бросил и решил попробовать себя в театре», — вспоминал актер.

Михаил Жигалов(Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Личная жизнь Михаила Жигалова

«Аркашу, честно скажу, я не сразу признал. Думал, что Регина выйдет замуж, у сына будет фамилия ее мужа, но я все равно бы им помогал. Не хотел, чтобы наша ситуация превращалась в торговлю, но не вышло», — говорил Жигалов.

Михаил и Татьяна Жигаловы (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Наша первая встреча была более чем прозаичной. Я пришел к своему другу — доктору Боткинской больницы, а он отправил меня к Татьяне, которая работала в отделении пульмонологии», — вспоминал он.

«Поженились, потому что бумажные вопросы стали доставать. Конечно, официальный брак не так и важен, но по нашему законодательству это надо», — сказал актер.

Проблемы со здоровьем и алкоголем

«Я тогда выпивал. Мог три дня подряд не просыхать, но понимал, что у моего организма удивительное свойство: если надо работать, моментально заставлял себя остановиться. Так что запойным себя не считал, но удивлялся, как это люди могут выпить 50 граммов — и все», — говорил он.

«Я уже и сниматься не мог — на крупных планах лицо дергалось. Только и думал, как его удержать, но это же неконтролируемый процесс. А начиналось-то с того, что веко чуть-чуть подергивалось. Когда играл бандита по кличке Сударь в фильме "Петровка, 38", оператор улыбался: "Давай дождемся, когда начнется". Так что, если будете пересматривать эту картину, знайте: в кадре у меня лицо по-настоящему дергается, я не играл», — рассказывал артист.

Чем Жигалов занимается сейчас

«Долго копил деньги, думал: "Там продам, тут куплю", но цены растут быстрее. И вот, наконец, решился. Мы тут хороший ремонт сделали. И теперь живем и радуемся в просторных трех комнатах», — делился Михаил в одном из интервью.