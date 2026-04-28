«Я считаю это клиникой»: Олеся Иванченко ответила подписчикам на вопрос о беременности
Блогер Олеся Иванченко оказалась в центре обсуждений после того, как одна из подписчиц предположила её беременность — якобы «по глазам». Сама Олеся отнеслась к подобным заявлениям скептически и дала понять в соцсетях, что такие комментарии считает неуместными.
По её словам, даже если люди пишут с добрыми намерениями, подобные догадки могут задевать и быть болезненными. Она подчеркнула, что тема беременности для многих женщин может быть очень личной и чувствительной, связанной со здоровьем или жизненными обстоятельствами.
Иванченко также отметила, что не стоит навязывать человеку ожидания или делать выводы о его состоянии. Иногда изменения во внешности могут быть связаны с совершенно другими причинами — от колебаний веса до особенностей организма.
Блогер призвала подписчиков быть более тактичными и внимательными в своих высказываниях, особенно когда речь идёт о столь деликатных темах.
