Внебрачный сын, дочь, едва не ставшая алкоголичкой и внук, разочаровавший деда: кем выросли наследники Александра Буйнова
С конца 1980-х годов Александр Буйнов пользуется огромной популярностью и собирает полные залы поклонниц. Харизматичный артист всегда был объектом женского внимания, однако за внешним благополучием и успехом скрывалась непростая семейная драма. Мэтр российской эстрады пережил три брака и тяжёлый разлад с единственной дочерью от второго брака Юлией. Лишь во внуках певец смог найти ту душевную теплоту и утешение, которых ему так не хватало. Как удалось заслужить прощение дочери, что известно о его сыне и почему внуки сторонятся сцены, расскажет «Радио 1».
Три жены Александра Буйнова: история, полная драм и неожиданных поворотовСвою первую жену Александр Буйнов встретил ещё во время срочной службы. Избранница молодого солдата жила по соседству — в 11 километрах, которые Александр с лёгкостью преодолевал пешком ради встречи. Чувства привели к браку. Разочаровавшись, вчерашний призывник стал позволять себе романы на стороне, и один из них завершился известием о будущем ребёнке. Стремясь узаконить будущего малыша, Буйнов развёлся и женился на Людмиле.
В этом неудачном союзе артист задержался исключительно ради дочери Юлии, тяжело переживавшей конфликты родителей и мысли о разводе. Распад тринадцатилетнего брака вновь совпал с появлением новой возлюбленной. Ещё до официального развода с Людмилой Александр познакомился с продюсером Алёной и понял, что встретил женщину всей своей жизни. Вскоре певец женился в третий раз, и этот альянс оказался на редкость крепким. С Алёной Буйнов живёт душа в душу уже более сорока лет. Общих детей у пары нет.
Дочь на грани, сын в тени и тайна длиною в жизньЕдинственная дочь Александра Буйнова тяжело переживала распад семьи. Ситуация начала проясняться, лишь когда девочке исполнилось 12 лет: тогда певец откровенно признался, что не любил её мать, но обрёл настоящее счастье с Алёной. Первые годы отношения отца и дочери оставались напряжёнными — сказывался подростковый возраст. Но со временем лёд растаял: Александр постоянно подчёркивал, что Юля — его единственная и самая любимая наследница.
Тёплые отношения сложились у девушки и с мачехой. Именно Алёна убедила мужа взять дочь в свой коллектив: в 17 лет Юля начала работать бэк-вокалисткой. Несколько лет она гастролировала с родителем, но, поняв, что сцена не для неё, сменила профиль. На этот раз супруга отца пригласила падчерицу в свою косметологическую клинику. Казалось, жизнь налаживалась, но в семью пришло страшное горе: незадолго до свадьбы трагически погиб жених Юлии. Не в силах справиться с утратой, девушка пристрастилась к алкоголю. Родительские уговоры не действовали, и переломным моментом стало лишь собственное осознание девушкой плачевных последствий губительной привычки. Истинным спасением стала новая любовь — дизайнер мебели Андрей, с которым Юлия познакомилась в храме. Именно эта встреча вернула дочь знаменитости к полноценной жизни. Вскоре влюблённые поженились и обвенчались. Юлия решила сохранить девичью фамилию, так как считала себя единственной наследницей артиста. Андрей с пониманием отнёсся к выбору супруги и сам взял фамилию Буйнов, благодаря чему внуки певца тоже гордо носят родовое имя деда.
Особой радостью для Александра стало рождение сына Юлии в 2005 году, которого назвали в его честь, после чего девушка полностью посвятила себя семье. Примечательно, что ещё до рождения первого внука артист узнал о существовании внебрачного сына. В 1987 году мимолётный роман клавишника с венгеркой закончился беременностью, о которой женщина предпочла умолчать, решив воспитывать ребёнка самостоятельно. Знакомство папы и сына состоялось, лишь когда подростку исполнилось 13 лет, после концерта Буйнова. Мать привела мальчика за кулисы и представила не только Александру, но и его жене Алёне. Певец опасался скандала, но женщина не предъявила никаких претензий. Супруга смогла простить мужа, однако Алексей так и не принял Буйнова как отца. После переезда в Венгрию их общение постепенно сошло на нет, и поддерживают ли они связь сейчас — неизвестно.
«Бог ему судья»: что на самом деле думает Буйнов-старший о выборе наследникаГлавной гордостью артиста стал единственный внук Александр, названный в его честь. Окружающие в один голос твердили о музыкальном даре мальчика — звонкий, выразительный голос выдавал фамильную природу. Однако юный Александр к пению остался равнодушен, зато всей душой полюбил спорт. Капоэйра, самбо, а в 11 лет — зачисление в президентское кадетское училище. Александр Буйнов-младший не просто увлекался спортом, но и добивался результатов.
В 2014 году он занял 4-е место на соревнованиях по самбо, чем очень восхищался знаменитый дед. Александр Буйнов всегда представлял своего наследника «двухметровым офицером» — статным, с выправкой и честью мундира. Однако жизнь внесла коррективы: внук-кадет выбрал иную стезю. В беседе с 5-tv.ru на концерте в честь Дня сотрудника органов внутренних дел, организованном Русской медиагруппой, артист признался: его мечте не суждено сбыться — потомок решил стать модельером.
«Он с седьмого класса говорил, что хочет стать дизайнером. Он говорил: «Я хочу быть как Юдашкин...». Я хотел, чтобы он в Пермское училище или питерское — были предложения. Но он отнекивался. И сказал, что всё, своё отмаршировал, и хочет заниматься любимым делом. Как говорится, Бог ему судья», — сказал артист.В свободное от учёбы время молодой человек с удовольствием выступает на различных мероприятиях вместе с дедом: парень неплохо поёт, хотя строить профессиональную карьеру артиста совершенно не планирует.
«Буйновочки»: кем растут внучки-двойняшки, укравшие сердце артистаО рождении внучек-двойняшек, Софьи и Дарьи, стало известно в 2009 году. Девочки унаследовали от деда тёмные волосы и выразительный взгляд. Как и старший брат, они с детства увлечены спортом и уже получили оранжевые пояса по айкидо. Творческая жилка также проявилась рано: с шести лет сестры выходили на подиум в качестве моделей, а сейчас посещают студию современного танца и занятия по рисованию в Строгановском институте. Характеры девочек кардинально различаются: Соня растёт серьёзной и спокойной, тогда как Даша — весёлая и активная. Вместе они не дают скучать всей семье, особенно во время частых сборов на даче. Особую нежность внучки питают к дедушке, который не только многому их учит, но и с удовольствием берёт с собой на рыбалку. В этом году Софья и Дарья окончили девятый класс, и их выпускной с гордостью посетил сам артист. Александр Буйнов признаёт, что наследницы вряд ли пойдут по его стопам: хотя им нравится выступать, посвящать жизнь шоу-бизнесу девочки не планируют. Однако певца это нисколько не расстраивает. По словам народного артиста РФ, для него главное — чтобы дети были счастливы, и он абсолютно уверен, что все его внуки сумеют добиться своих целей. Эта безграничная любовь и гордость за наследников заряжают исполнителя хитов невероятной энергией. Недаром Александр Буйнов с нежностью называет внучек «Буйновочки», признаваясь, что именно они становятся главным творческим стимулом.
«Самый частый вопрос, который задают артистам: «Откуда силы и вдохновение?» В моём случае ответ простой: силы придают близкие люди — моя любимая жена Алёна и, конечно, юное поколение в лице моих девчонок Софьи и Дарьи», — писал певец в Telegram-канале.