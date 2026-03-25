Внебрачный сын и серьезное заболевание: что известно о судьбе Алексея Булдакова и как племянники актера обманули его вдову?
Алексей Иванович Булдаков — советский и российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, Народный артист Российской Федерации, лауреат премии «Ника». Наибольшую известность ему принесла роль генерала Иволгина — «генерала Михалыча» — в фильмах Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и их продолжении. Всего за карьеру актер снялся более чем в 120 картинах. 26 марта он мог бы отметить день рождения, однако в 2019 году его не стало. Подробности его жизни и событий, развернувшихся после смерти, — в материале «Радио 1».
Детство в Алтайском крае и переезд в ПавлодарАлексей Булдаков родился в марте 1951 года в алтайском селе Макаровка. В семье воспитывались пятеро детей — у него было два брата и две сестры. Вскоре после рождения сына родители приняли решение переехать в Павлодар, где прошло его детство.
В школьные годы Булдаков активно занимался спортом: он посещал секции бокса и классической борьбы. При этом изначально он планировал связать жизнь с авиацией. Решение стать актером он принял после посещения драматического театра: увиденное на сцене повлияло на него настолько, что он отказался от прежней мечты.
Начало карьеры в театре и первые роли в киноПрофессиональное образование Булдаков получил в молодежной студии при Павлодарском драматическом театре, которую окончил в 1970 году. После этого он работал в театрах разных городов — в Томске, Караганде и Рязани. В этот период актер исполнял разноплановые роли, формируя сценический образ, который позднее закрепился за ним в кино.
В кинематографе Булдаков дебютировал в возрасте 31 года, сыграв партизана в фильме «Сквозь огонь». Благодаря характерной внешности и низкому голосу режиссеры приглашали его на роли военных, сотрудников милиции и представителей рабочих профессий. До середины 1990-х годов он оставался востребованным актером, однако широкой известности не имел. Он сотрудничал со студией «Беларусьфильм» и снялся в фильмах «В лесах под Ковелем» и «Кому на Руси жить хорошо».
Роль «генерала Михалыча» и всенародная популярностьШирокая известность пришла к актеру в 1995 году после выхода фильма «Особенности национальной охоты». Роль генерала Иволгина стала его ключевой работой. Созданный им образ оказался узнаваемым и цитируемым — реплики персонажа быстро вошли в обиход.
В дальнейшем Булдаков продолжил исполнять эту роль в продолжениях франшизы, а также активно снимался в сериалах и параллельно занимался музыкальной деятельностью.
Личная жизнь Алексея Булдакова
Первый брак: союз с Людмилой Кормуниной
Первой супругой актера стала актриса Людмила Кормунина — дочь известного белорусского артиста Павла Кормунина. На момент знакомства Булдаков работал в минском Театре киноактера. Для Кормуниной этот брак был вторым, от предыдущих отношений у нее была дочь Анастасия.
Актриса не спешила вступать в новый брак, однако Булдаков активно ухаживал за ней. В начале мая 1985 года они поженились. Совместная жизнь продлилась около двух лет, детей в браке не появилось.
Разрыв произошел после конфликта с матерью Кормуниной. Теща обвинила зятя в корысти и заявила, что он преследует цель получить прописку и жилье.
Второй брак и знакомство с Людмилой Андреевной
Второй официальной супругой актера стала Людмила Андреевна. Их знакомство произошло на дне рождения актера Владимира Новикова. В декабре 1993 года пара зарегистрировала брак.
По образованию Людмила Андреевна была учителем, однако позже занялась предпринимательской деятельностью и некоторое время работала коммерческим директором обувного магазина.
Внебрачный сын: признание отцовства и дальнейшая судьба
Между двумя официальными браками у Булдакова был роман с женщиной, имя которой не раскрывается. В сентябре 1988 года у нее родился сын Иван.
Актер официально признал ребенка — он оформил усыновление и принимал участие в его воспитании. В дальнейшем Иван переехал на Мальту вместе с матерью и отчимом. Он получил образование в сфере туризма, работает в гостиничном бизнесе и владеет пятью иностранными языками.
Сам Булдаков отмечал, что поддерживал с сыном хорошие отношения: они регулярно общались, однако встречались нечасто.
Болезнь и восстановление Алексея БулдаковаВ начале 2015 года стало известно о серьезном диагнозе актера — врачи выявили злокачественную опухоль. Болезнь диагностировали на ранней стадии.
Булдаков перенес операцию, после которой прошел несколько курсов химиотерапии. После лечения он вернулся к работе. Сам актер подчеркивал, что справиться с заболеванием помогли своевременные действия врачей. После этого он стал уделять больше внимания здоровью и продолжил заниматься спортом.
Смерть Алексея Булдакова во время гастролей3 апреля 2019 года Алексей Булдаков скончался в Улан-Баторе, куда прибыл на гастроли. Актеру было 68 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Артиста обнаружили без сознания в гостиничном номере. Он вызвал такси, однако в назначенное время не спустился. После вскрытия двери сотрудники нашли его в бессознательном состоянии.
Наследство Булдакова: конфликт, обвинения и судебные разбирательстваПосле смерти актера начался длительный конфликт, связанный с разделом имущества. Разбирательства продолжались более четырех лет.
Изначально недвижимость артиста перешла вдове — Людмиле Андреевне. Однако позже племянники актера воспользовались ее состоянием здоровья. У женщины были диагностированы болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и деменция.
Пенсионерку доставили к нотариусу, где она подписала договоры дарения на недвижимость общей стоимостью около 40 миллионов рублей. Друг семьи, актер Эдуард Гладкий, утверждал, что женщину ввели в заблуждение.
Он рассказывал, что племянники могли воспользоваться обострением состояния вдовы и сообщили ей, что везут ее к могиле супруга, однако фактически отвезли к нотариусу. По его словам, когда они позже спрашивали Людмилу Андреевну о сделке, она отвечала: «Я никому ничего не дарила». Гладкий также заявлял, что после произошедшего состояние женщины ухудшилось.
«Была амбулаторная экспертиза, а через какое-то время была вторая, стационарная, где она лежала в больнице», — поделился он.
Позиция сторон: противоречивые заявления
Племянник актера Денис Булдаков отрицал обвинения и настаивал, что тетя добровольно оформила на него имущество и не собиралась его возвращать. Он также утверждал, что конфликт инициировал сам Гладкий, который якобы сам хотел получить недвижимость. Мужчина отвергал эти обвинения и подчеркивал, что действует исключительно в интересах вдовы.
Помимо этого, на наследство претендовал внебрачный сын актера Иван, проживающий на Мальте.
Решение судаВ феврале 2026 года суд признал за 83-летней Людмилой Андреевной право собственности на квартиру в Москве и дачу в Подмосковье. Решение вызвало резкую реакцию со стороны Дениса Булдакова.
«Готовьтесь к похоронам Людмилы Андреевны!», — заявил он в комментарии журналистам программы «Ты не поверишь!».На протяжении всех судебных разбирательств рядом с вдовой находился Эдуард Гладкий. Совместно с адвокатами он добивался признания недействительными сделок, по которым имущество оказалось оформлено на племянников.
«Они для нее чужие люди, они никто. Когда общался с Людмилой Андреевной, я их вообще не знал и не видел», — говорил Гладкий.После вынесения решения суда он выразил надежду, что племянники компенсируют доходы от аренды загородного дома, которым пользовались в течение нескольких лет. По его оценке, за три года сумма превысила 3 миллиона рублей при средней арендной ставке около 85 тысяч рублей в месяц.
«Если они порядочные люди, то они за этот период, за все эти три года все деньги вернут Людмиле Андреевне. Потому что юридически суд признал, что она не отдавала отчета своим действиям. Тем более те люди, которые платили, у них есть движение средств, расписка, договор, там все официально», — пояснил он.При этом Гладкий не исключает, что родственники актера могут подать кассационную жалобу, и заявляет, что готов к такому развитию событий.