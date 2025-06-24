Волочкова призналась, что поддерживает связь с покинувшими РФ Пугачевой и Галкиным*

24 июня 2025, 10:16

Анастасия Волочкова поддерживает отношения с Пугачевой и Галкиным*

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В апреле единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж. Балерина рассказала, какой сюрприз подготовила на торжество для наследницы. После первого тоста она исполнила песню Аллы Пугачёвой на стихи Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной». К слову, балерина получила личное благословение от Примадонны.





В подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» Волочкова рассказала, как ей довелось выступить с Аллой Борисовной на одной сцене. Это произошло в 2019 году, когда певица вернулась после перерыва.



«Алла всегда приходила на мои сольные выступления еще с Филиппом, они первыми вставали и аплодировали. Это была сильная поддержка. Она меня пригласила как первую поющую балерину в России на "Рождественские встречи". Тогда мне позвонила Алла и сказала: "Настюха, давай. У меня юбилейный концерт. Ты мне нужна, чтобы ты вышла на сцену". Она провела репетицию, показала, что делать. Она в работе очень строгий человек, требует дисциплину и профессионализм», — рассказала балерина.

«То, что Максим Галкин* иноагент, не отменяет мое право помнить человека, сделавшего мне добро», — добавила балерина.