Стала мачехой для дочери Волочковой и нашла счастье с ее бывшим: как живет «русская Мэрилин Монро» Елена Николаева?
25 декабря Елена Николаева, чье лицо и имя известно российским зрителям благодаря программе «Утро России», отмечает 40-летие. Путь телеведущей к успеху был вовсе не очевиден, а судьба могла сложиться совершенно иначе. К своим годам Николаева смогла обрести счастье в неравном браке с мужчиной, который в прошлом был известен как муж Анастасии Волочковой, стать мачехой для дочери скандальной балерины и родить двоих детей. Как сложилась жизнь знаменитости — в материале «Радио 1».
Детство Елены Николаевой в Узбекистане и диплом нефтяника
Елена Николаева родилась в Узбекистане 25 декабря 1985 года. С малых лет она увлекалась литературой и писательством. Семья полностью поддерживала девочку, которая еще до школы проявляла нестандартное мышление. Благодаря этому Николаева поступила сразу во второй класс, так как переросла программу, занимаясь с родителями дома.
Спустя некоторое время семья переехала в Москву, и жизнь Елены значительно изменилась. Несмотря на тягу к творчеству, девушка по настоянию родителей поступила в Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина. В 2009 году Николаева получила диплом с отличием.
Путь к успеху
Николаева также прошла курсы для инвесторов, училась в Сингапуре на бизнес-программе. Дополнительное образование по специальности «телеведущая» получила в Российском университете дружбы народов в 2011 году. После чего полтора года училась в школе актёрского мастерства и режиссуры Московского театрального центра (МТЦ) при театре Р. Виктюка и «Польском театре в Москве», но театральное образование не завершила.
Практически сразу после этого Николаева стала корреспондентом в одном из изданий. Через время ей предложили попробовать себя в эфире. С того момента карьера молодой ведущей стремительно пошла в гору.
С 2015 года Елена Николаева является лицом передачи «Утро России», помимо этого, ведёт на канале рубрику «Интервью с первыми лицами». Примечательно, что многие зрители отмечают сходство Елены с Мэрилин Монро.
Как телеведущая открыла ресторан благодаря бабушке
Стоит отметить, что Елена — разносторонняя личность. Она не только построила успешную карьеру, написала книгу, но и открыла собственный ресторан «Сезоны» в Москве. Этот проект оказался успешным, и вскоре было открыто ещё два заведения этой сети.
По словам Николаевой, на открытие она решилась благодаря своей бабушке.
«Я благодарна ей за талант учителя, терпение, поощрение моего любопытства. С ней мы готовили плов, манты, печенье, пироги, варили сезонное варенье. И происходило это всё красиво, с лёгкостью и как-то играючи. После замешивания теста и ожидания, когда оно выйдет румяным из духовки, мы создавали десерты и для моих кукол, украшали их бисером. Так во мне закладывались основы женщины», — пояснила Николаева.
Не многие знают, что ведущая также активно занимается благотворительностью: она опекает фонд «Подарок Ангелу» и фонд «Юна».
Личная жизнь Елены Николаевой
6 ноября 2020 года Елена Николаева вышла замуж за известного бизнесмена Игоря Вдовина, который старше ведущей более чем на 20 лет. В России он известен прежде всего как экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, которая родила ему дочь Ариадну. Роман с предпринимателем у журналистки начался в 2017 году.
«Игорь захватывал меня красиво. Я каждой девушке желаю такую историю. Он сделал для этого совершенно невозможные вещи, совершал правильные поступки, которых, если бы это было кино, хватило бы на несколько фильмов. Он исполняет все мои мечты», — рассказывала Елена.
Напомним, что у бизнесмена уже есть четверо детей — помимо дочери от Волочковой, он воспитывает троих наследников от первого брака. Причём Ариадну Вдовин забрал к себе, так что Елене сразу же пришлось примерить на себя роль мачехи. В итоге ей удалось подружиться с девочкой, они даже стали выходить вместе в свет. Да и сама Ариадна всегда тепло отзывается о новой супруге своего отца.
В 2021 году у супругов появился первый общий сын Александр. А в феврале 2024 года стало известно, что улыбчивая ведущая «России 1» снова беременна. В начале мая у Елены и Игоря родился еще один сын.
В декрет телеведущая, как и в случае с первым сыном, уходить не стала. Всего через семь дней после родов она впервые появилась на публике вместе с малышом, которого, к слову, назвали Романом. Ранее Николаева в своем блоге высказалась о работе на удаленке. Елена пожаловалась, что у нее все же не получается совмещать работу и материнство.
Мачеха для дочери Волочковой
Подписчики часто интересуются, как Николаева справляется с ролью мачехи и каковы её отношения с дочерью Анастасии Волочковой. Елена всегда говорит о своей падчерице с теплотой, отмечая, что ценит её помощь. Однако с известной балериной у неё не сложились хорошие отношения.
Волочкова долгое время пыталась задеть Елену в публичном пространстве, используя колкости и ироничные комментарии. Её поведение, казалось, было связано с неприятием того, что Ариадна выбрала другую семью. Балерина также намекала в социальных сетях на игнорирование её роли в жизни дочери, что ещё больше осложняло их и без того непростые отношения.
Несмотря на это, Елена старалась не реагировать на выпады Волочковой. Она понимала, что Ариадне важно сохранить гармонию в семье и не втягивать её в противостояние между женщинами. Вместо конфликтов Елена делала всё возможное, чтобы дать девочке тепло и заботу, которых она заслуживала. Ариадна, кажется, сумела найти баланс: она поддерживает хорошие отношения как с родной матерью, так и с мачехой.