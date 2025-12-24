24 декабря 2025, 12:49

Елена Николаева (Фото: Инстаграм* @elenanika)

25 декабря Елена Николаева, чье лицо и имя известно российским зрителям благодаря программе «Утро России», отмечает 40-летие. Путь телеведущей к успеху был вовсе не очевиден, а судьба могла сложиться совершенно иначе. К своим годам Николаева смогла обрести счастье в неравном браке с мужчиной, который в прошлом был известен как муж Анастасии Волочковой, стать мачехой для дочери скандальной балерины и родить двоих детей. Как сложилась жизнь знаменитости — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Елены Николаевой в Узбекистане и диплом нефтяника Путь к успеху Как телеведущая открыла ресторан благодаря бабушке Личная жизнь Елены Николаевой Мачеха для дочери Волочковой

Детство Елены Николаевой в Узбекистане и диплом нефтяника

Путь к успеху

Елена Николаева (Фото: Инстаграм* @elenanika)

Как телеведущая открыла ресторан благодаря бабушке

«Я благодарна ей за талант учителя, терпение, поощрение моего любопытства. С ней мы готовили плов, манты, печенье, пироги, варили сезонное варенье. И происходило это всё красиво, с лёгкостью и как-то играючи. После замешивания теста и ожидания, когда оно выйдет румяным из духовки, мы создавали десерты и для моих кукол, украшали их бисером. Так во мне закладывались основы женщины», — пояснила Николаева.

Личная жизнь Елены Николаевой

Елена Николаева и Игорь Вдовин с детьми (Фото: Инстаграм* @elenanika)

«Игорь захватывал меня красиво. Я каждой девушке желаю такую историю. Он сделал для этого совершенно невозможные вещи, совершал правильные поступки, которых, если бы это было кино, хватило бы на несколько фильмов. Он исполняет все мои мечты», — рассказывала Елена.

Елена Николаева с детьми (Фото: Инстаграм* @elenanika)

Мачеха для дочери Волочковой