MIA BOYKA предложила создать комитет по проверке песен
MIA BOYKA выступила с инициативой, адресованной Госдуме. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка предложила создать специальный комитет, который занимался бы отбором музыкального контента и не допускал выхода треков с деструктивным посылом.
По словам певицы, речь не идёт о жёсткой цензуре или запретах на творчество. Она подчеркнула, что инициатива касается лишь крайних случаев, когда песни, по её мнению, выходят за рамки приличия и могут негативно влиять на слушателей.
MIA BOYKA уверена, что такой шаг поможет сформировать более здоровое и позитивное музыкальное пространство — то, которое будет вдохновлять, поддерживать и не нести разрушительный смысл.
