MIA BOYKA предложила создать комитет по проверке песен

24 декабря 2025, 12:12

MIA BOYKA выступила за фильтрацию «деструктивной» музыки на госуровне

MIA BOYKA (Фото: Instagram* / @miaboyka)

MIA BOYKA выступила с инициативой, адресованной Госдуме. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».