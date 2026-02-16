Чуть не оказался за решеткой и изменял жене с молодой актрисой: почему «русский Тони Старк» Борис Хвошнянский больше не хочет жениться?
На одном из международных форумов Бориса Хвошнянского постоянно путали с Робертом Дауни-младшим, а соотечественники и вовсе прозвали «русским Тони Старком». Внешне артист и правда очень похож на «Железного человека», но карьера и личная жизнь актеров сложилась по-разному. Так, театр и кино сначала не хотели принимать Хвошнянского, да и любовь свою он нашел не сразу, уйдя к молодой коллеге от супруги с ребенком. 17 февраля ему исполняется 58 лет. О его карьере и любовных похождениях — в материале «Радио 1»
Биография Бориса Хвошнянского: детство и юностьБорис Хвошнянский появился на свет 17 февраля 1968 года в Ленинграде, рос в семье инженеров-физиков. После кончины Брежнева папа будущего актера захотел изменить свою жизнь и начал работать преподавателем, а вот мама вплоть до пенсии занималась разработкой клапанов для топливных систем.
Семья будущего актера не была далека и от творчества. Мама Бориса с раннего возраста любила читать и музицировать, выучилась игре на фортепиано и мечтала передать свои знания сыну. Сделать это получилось, но с огромным трудом: Хвошнянского больше привлекали футбол и прогулки с товарищами.
С возрастом Борис все же разделил любовь мамы к музыке, а потом заинтересовался театром и захотел стать актером. После окончания девятого класса юноша отправился в ЛГИТМиК, но студентом он тогда не стал: выяснилось, что на вступительных испытаниях нужно было показать еще танец с песней. Не получилось поступить в театральное и через год, поэтому не желающий терять время Хвошнянский отнес документы в педагогический институт.
Уже в первом семестре молодой человек осознал, что поспешил с выбором. Не в восторге от успеваемости Бориса были и преподаватели, поэтому через полгода он попал в список отчисления. Следующую попытку получить образование Хвошнянский предпринял в музыкальном училище имени Николая Римского-Корсакова, однако спустя пару месяцев после поступления он ушел в армию.
Творческая карьера ХвошнянскогоЧерез некоторое время Борис сбежал в самоволку и снова появился перед приемной комиссией ЛГИТМиКа. В 1988 году он смог стать студентом Владимира Петрова. После выпуска Хвошнянского поджидала новая проблема: многие театры закрывались, на съемки фильмов никто не желал тратить деньги, а уже востребованные артисты уходили работать в другие сферы.
Пришлось как нельзя кстати подростковое увлечение музыкой, благодаря которому Борис стал бас-гитаристом коллектива «Пепси». Несмотря на частые выступления, актер весьма быстро осознал, что мечтал совсем о другой сцене. Только спустя год он смог устроиться в театр.
Изначально Хвошнянский служил в театре «Время», после — перешел в «Буфф». Благодаря последнему у него получилось избежать бедности, которая постигла многих в 90-е годы: актеры получали процент от денег, вырученных с продажи спиртного на дискотеках после выступлений.
Порой Хвошнянскому все же удавалось попасть на экран. Борис дебютировал в сериале «Улицы разбитых фонарей». Главную роль актер смог исполнить только через десять лет: в мюзикле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» он перевоплотился в камердинера Фигаро.
Запоминающаяся внешность Бориса стала причиной того, что режиссеры начали звать его на роли иностранцев. Нередко актера приглашали и в исторические проекты, вроде драмы «Медный всадник России» и телепроекта «Собор». Одной из наиболее интересных работ Хвошнянский считает Тень в сериале «Преступление и наказание». А проектом, который изменил всю его жизнь, артист называет «Танцора».
Личная жизнь Бориса Хвошнянского: брак с Ольгой ТарасенкоСо своей единственной женой, Ольгой Тарасенко, Борис познакомился еще во время учебы в ЛГИТМиКе. Девушка пользовалась популярностью среди молодых людей. Хвошнянскому будущая артистка казалась недостижимой, но он все равно пытался с ней сблизиться: садился рядом в столовой, разыгрывал смешные сцены и говорил приятные слова. Ольга хоть и не отвечала прямо на ухаживания актера, но с улыбкой их принимала.
Уже после выпуска из института Тарасенко и Хвошнянский снова оказались вместе, на этот раз — в театре «Время». С труппой они выходили на сцену в нескольких странах. Но запомнились артистам не долгие репетиции, путешествия и аплодисменты зрителей, а арест Бориса. Тогда из магазинов можно было без особого труда что-то украсть, чем и промышляли некоторые артисты, не желающие тратить средства на подарки близким.
Хвошнянского поймали, когда он воровал уже не впервые. Охрана вызвала сотрудников правоохранительных органов — в отделении артисту пришлось предоставить свои личные данные и заполнить анкету. Услышав, что актер еврей, полицейские его отпустили. Тарасенко очень переживала за коллегу. Борис это заметил, и с того момента их отношения поменялись. После возвращения в Санкт-Петербург артисты съехались.
Ольга и Борис поженились только в 1997 году, незадолго до появления на свет сына. Актеры, наслушавшись о том, что малыш обязательно должен родиться в браке, просто сходили в ЗАГС и расписались.
«Ощущали себя парой, но не семьей, а расписались в 1997 году незадолго до появления на свет сына. Визит в загс был сродни походу на медкомиссию для получения водительских прав. Все формально и официально: "опись, протокол, сдал, принял". Никаких торжеств и свадебных застолий. Раз общество считает, что ребенок должен родиться в браке, так мы согласные…» — вспоминал актер.После появления Марка их семья начала рушиться: пока Ольга ухаживала за ребенком, Борис занимался карьерой. Вместе с тем зацикленность Тарасенко на чистоте и обработке комнат от микробов казалась актеру перебором. Пара постоянно ссорилась, а Марк рос в напряженной атмосфере до семи лет.
Новые отношения ХвошнянскогоХвошнянский осознал, что все идет к разводу в 2002 году. На съемках «Танцора» он встретил Юлию Шарикову, приятный характер которой тут же зацепил артиста. Не помешали им ни брак Бориса, ни наличие романтического партнера у Шариковой, ни их десятилетняя разница в возрасте.
«Юле на момент нашего знакомства было чуть за 20, имелся молодой человек, я же немолодой в сравнении с ней — разница в 10 лет, к тому же в браке. Она живет в Москве и служит в МХТ, я живу в Питере, где играю в антрепризных спектаклях и снимаюсь. В столице бываю наездами… Отсюда классика жанра — выспренняя переписка!» — говорил он.Артисты стали общаться, иногда ходили на свидания. С последствиями таких личных встреч пришлось столкнуться в 2007 году, когда Юлия вдруг сообщила о беременности.
Актер был на седьмом небе от счастья и сразу подал на развод с Тарасенко, которая уже знала о неверности супруга. С Шариковой Борис так и не сыграл свадьбу: сказался негативный опыт из прошлого. Однако это не помешало им создать крепкую семью, в которой появилось двое детей — Соня и Сеня.
Дети живут вместе с матерью в Санкт-Петербурге, а Хвошнянский почти все время проводит в столице из-за работы. Несмотря на это, отношения с дочерью и сыном у него теплые: актер старается как можно больше бывать с родными.
Борис Хвошнянский сейчасСегодня Борис Хвошнянский продолжает активно совмещать театральную деятельность с работой в кинематографе. В 2025 году актер принимал участие в гастрольном туре по городам России с антрепризной постановкой Романа Самгина «Другая жизнь».
Фильмография актера также пополнилась разноплановыми работами. В военно-историческом киноальманахе «Дороги Победы», приуроченном к 80-летию великого праздника, Хвошнянский исполнил роль военврача Молосова, а в фэнтезийной саге «Этерна» предстал в образе портного.
Значимым событием декабря 2025 года стал выход на платформе «Кинопоиск» нового медицинского сериала «Склиф», посвященного деятельности знаменитой российской больницы. В этом проекте Хвошнянский исполнил одну из ключевых ролей.