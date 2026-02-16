Едва не стала инвалидом: друг Волочковой раскрыл подробности ее операции

16 февраля 2026, 15:47

Продюсер Дворцов: Волочкову прооперировали в Германии из-за травмы ноги

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Продюсер Сергей Дворцов, близкий друг и коллега балерины Анастасии Волочковой, раскрыл подробности ее операции в Германии. Его слова приводит «Газета.Ru».





Дворцов рассказал, что хирургическое вмешательство было экстренным и потребовалось из-за травмы, полученной балериной во время работы. Волочкова, по его словам, обратилась в «лучшую клинику Германии к лучшим врачам».



Продюсер отметил, что реабилитация танцовщицы продлится примерно до конца февраля, и сейчас ее жизни ничего не угрожает, как утверждают некоторые СМИ. Он также подчеркнул, что ситуация могла закончиться ампутацией части ноги, но врачам удалось спасти конечность.

«Настя очень много работает, и это сказывается, безусловно, на здоровье, на ногах, так как она балерина. Поэтому большое спасибо врачам за то, что действительно ее поставили на ноги, вернули практически к жизни», — поделился Дворцов.