«Она поломанная была»: Дочь Самойловой и Джигана высказалась о разводе родителей

03 января 2026, 19:43

Дочь Самойловой и Джигана Ариелла высказалась о разводе родителей

Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Оксана Самойлова и Джиган вновь оказались на грани развода. Ранее многодетная мама уже дважды собиралась расторгнуть брак, но каждый раз отступала и старалась сохранить семью. Теперь, по ее словам, она настроилась довести решение до конца.





Пара снимает собственное реалити о жизни большой семьи. В новых выпусках Оксана показала, как пришла к мысли о разводе и как на эту новость реагируют близкие, дети и сам артист.



Недавно Самойлова вместе с 14-летней дочерью Ариелой съездила в Париж. Поездка, как отмечает Оксана, помогла им сблизиться и наладить отношения после непростого периода. Во время откровенного разговора она призналась дочери, что хочет развестись с ее отцом, добавив, что без мужа чувствует себя спокойно и хорошо.



Ариела восприняла слова мамы сдержанно. В реалити она отметила, что в путешествии Самойлова и Джиган общались так, будто ничего не происходит. По словам девочки, мама может вести себя по-разному в разные дни, а эмоциональные качели — следствие пережитых ситуаций.





«Она в один день может так, в другой — так. Понятно, что она поломанная была», — сказала Ариелла в шоу «Быть Джиганом и Оксаной».