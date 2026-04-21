Восходящая звезда Анастасии Матвеевой: как складывается творческая карьера звезды сериала «Ольга» и что известно о ее личной жизни?
Анастасия Матвеева входит в число молодых актрис, которые уверенно заявили о себе в российском кинематографе. Ей не потребовались годы на постепенное продвижение: после заметного дебюта режиссеры начали активно приглашать ее в новые проекты. Помимо актерской деятельности, она рано попробовала себя на телевидении — с 2012 по 2014 год вела программу «Служба спасения домашнего задания» на канале «Карусель». Дебют в кино состоялся в 2013 году в сериале «Департамент». 22 апреля актрисе исполняется 27 лет. О ее творческом пути и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Анастасии Матвеевой: детство и семьяАнастасия Матвеева родилась 22 апреля 1999 года в Москве в семье Натальи и Владимира Матвеевых. Она росла единственной дочерью среди двух братьев, окруженная вниманием и заботой.
С раннего возраста девочка проявляла музыкальные способности, унаследованные от отца. В семье часто устраивали домашние концерты: по вечерам собирались вместе и пели под гитару. Чтобы развить природный талант, Анастасия поступила в музыкальную школу имени Василия Калинникова.
Юная исполнительница регулярно участвовала в конкурсах и получала награды, среди которых — премия правительства Москвы для одаренных детей. Несмотря на успехи в музыке, главным интересом для нее оставалась актерская профессия. Уже в девять лет она поступила в театр-студию «Рампа».
Театр и телевидение: первые роли и опыт ведущейПервые сценические навыки Анастасия получила в театре «Рампа». Благодаря яркому голосу и актерским способностям ей начали доверять заметные партии, в том числе главные роли в мюзиклах «Алые паруса», «Снежная королева» и «Звуки музыки».
Параллельно с театром она развивалась в телевизионной сфере. В 13 лет прошла кастинг и стала ведущей детской передачи «Служба спасения домашнего задания» на телеканале «Карусель». Этот опыт помог ей освоиться перед камерой и расширить профессиональные навыки.
Дебют в кино и первые успехиВ 2013 году Анастасия Матвеева впервые появилась в кино, исполнив роль Вари Коношиной в детективном сериале «Департамент». На съемках она работала рядом с известными актерами — Сергеем Угрюмовым, Викторией Толстогановой и Сергеем Газаровым, что позволило ей получить ценный профессиональный опыт.
Сериал, посвященный работе сотрудников специальной службы, вышел на российские экраны спустя год после премьеры в Израиле. Зрители восприняли проект неоднозначно, отмечая его оторванность от реальных событий.
После этого проекта Матвеева получила первую главную роль в мелодраме «Право на любовь», где сыграла Сашу Большакову — дочь персонажей Татьяны Черкасовой и Александра Волкова.
Развитие карьеры: сериалы и большой экранВ 2014 году состоялась премьера сериала Ильи Максимова «Я больше не боюсь» с Анастасией Заворотнюк. В этом проекте Матвеева исполнила роль экранной дочери главной героини.
С ростом популярности актрисы режиссеры начали чаще приглашать ее в крупные проекты. В 2015 году на телеканале «Россия-1» вышла мелодрама «Цена любви», где Анастасия сыграла дочь героев Анны Невской и Юрия Батурина. В том же году она приняла участие в сериале «Взрослые дочери», где работала с Игорем Гординым, Юлией Пересильд и Екатериной Тарасовой.
Первое появление на большом экране состоялось в фантастической комедии Александра Войтинского «Призрак» с Федором Бондарчуком. Критики положительно оценили фильм, отметив его оригинальность и нестандартный подход.
Однако не все проекты оказались успешными. Фэнтези «Тайна Снежной королевы» Натальи Бондарчук, в котором Матвеева сыграла принцессу, подверглось резкой критике со стороны зрителей.
Новые проекты и профессиональные вызовыВ 2016 году актриса приняла участие сразу в нескольких проектах. Она снялась в эпизоде киножурнала «Ералаш», где в выпуске «Одноклассница» предстала в образе девушки-гота.
Одной из наиболее заметных работ стала роль Саши в сериале «Ольга». Анастасия присоединилась к актерскому составу в третьем сезоне. Во время съемок четвертого сезона ей пришлось выполнить сложный трюк — прыжок из окна второго этажа. Несмотря на наличие страховочного матраса, сцена потребовала от актрисы серьезного преодоления страха.
Фильмография Анастасии Матвеевой
- 2013 — «Право на любовь»;
- 2014 — «Я больше не боюсь»;
- 2015 — «Цена любви»;
- 2016 — «Сама дура»;
- 2018 — «Линия огня»;
- 2018 — «Кровавая барыня»;
- 2018–2020 — «Ольга»;
- 2019 — «Цена молчания»;
- 2020 — «Последствия»;
- 2021 — «Фермерша»;
- 2022 — «Золото»;
- 2022 — «Анка с Молдаванки. Пять лет спустя».
Личная жизнь Анастасии МатвеевойАнастасия Матвеева предпочитает не раскрывать подробности личной жизни. В своем аккаунте в Instagram* она публикует фотографии, демонстрирующие ее физическую форму, рабочие моменты и поездки.
Актриса любит животных. В ее доме живут лабрадор и кот по кличке Алмаз.
Анастасия Матвеева сегодняСегодня Анастасия Матвеева продолжает жить и работать в Москве. Она активно снимается в кино и участвует в театральных постановках.
В последние годы актриса принимала участие в съемках новых сезонов сериалов «Золото» и «Склифосовский», а также работала над проектом «СуперИвановы».
Помимо съемок, она продолжает выступать в мюзиклах и театральных проектах. О своей профессиональной деятельности и новых ролях актриса регулярно рассказывает в социальных сетях.