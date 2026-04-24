«Воскресный папа» против тайного любовника: почему Игорь Петренко снова судится с Екатериной Климовой, пока она нежится на Мальдивах
Казалось, бурная история развода Екатерины Климовой и Игоря Петренко давно забыта. Мало ли звёздных пар, не могут поделить детей и финансы? Однако эта драма, достойная пера мастера психологической драмы, обернулась новым, совершенно неожиданным поворотом. Пока Климова загорает на Мальдивах с десятилетней дочерью Беллой, Петренко в апреле 2026 года подал на бывшую жену в суд, требуя снизить алименты. И это несмотря на то, что в 2024-м он только успел погасить многомиллионный долг, копившийся почти полтора года. Что побудило актёра вновь взяться за юридические документы и какие тайны личной жизни Климовой всплыли на этот раз, расскажет «Радио 1».
Непростая судьба Екатерины КлимовойЕкатерина Климова родилась в Москве в начале 1978 года. Отец — художник, мать — домохозяйка. В семье росло две дочери: старшая Виктория и младшая Катя. У девочки были все шансы на лёгкую творческую жизнь. Но первый удар судьба нанесла, когда ей не исполнилось и двух лет. Папу арестовали за непредумышленное убийство. Родительница скрыла правду от детей, придумав историю про командировку. Двенадцать лет, именно столько времени сёстры жили во лжи. В школе точные науки Климову не интересовали, потому что давались с трудом. Зато в пионерских лагерях, когда впервые вышла на сцену, сразу загорелась желанием стать актрисой. А потом в семью вернулся родитель. Он установил жёсткие порядки, и больше всего доставалось младшей дочери. Как это ни удивительно, именно суровость правил подтолкнула к действию.
Будущая звезда сериалов взялась за учёбу и поступила в прославленное Щепкинское училище. В 1999 году Климова с отличием окончила училище и сразу попала в Театр Российской армии, где дебютировала в роли Дездемоны в «Отелло». Позже девушка служила в Театре имени Булгакова, театре «Ателье», участвовала в постановках «Мастер и Маргарита» и Love Letters. В кино путь оказался намного сложнее. Первая роль была эпизодической в фильме 2001 года «Яды, или Всемирная история отравлений». А вот звёздный час наступил после образа Натальи Репниной в сериале «Бедная Настя». На сегодняшний день в фильмографии актрисы насчитывается более 90 работ.
Ей одинаково легко даются роли психологов, следователей и женщин из спецслужб. «Грозовые ворота», «Мы из будущего», «Мосгаз», «По законам военного времени» — везде артистка играет свои роли естественно и профессионально. Однажды Климову даже приглашали сниматься в Голливуде, но она отказалась. Как позже объясняла сама актриса, она не владеет никакими иностранными языками, кроме русского, и не видит смысла начинать всё с нуля в чужой стране. Климовой не нужно играть любовные страдания — жизнь сама выдала ей такой объём душевных бурь, что любой киносценарий покажется скучным.
Почему личная жизнь Климовой драматичнее её ролейСвою первую любовь Климова встретила ещё на школьной скамье — им стал ювелир Илья Хорошилов. Брак продлился 12 лет. Родилась девочка Елизавета. Но в 2004 году союз распался из-за измены супруга. Екатерина к тому времени уже начала сниматься в кино, и на площадке «Московских окон» у неё завязались отношения с партнёром Игорем Петренко, который стал вторым мужем Климовой. Молодые люди поженились сразу после развода с Хорошиловым. Это была одна из красивейших пар отечественного кинематографа. Союз продлился всего десять лет. В нём родились два сына — Матвей и Корней. Старшему, Матвею, уже исполнилось 18 лет.
Он учится в Театральной школе Олега Табакова и, по слухам, подумывает о том, чтобы пойти по актёрской стезе родителей. В 2014 году Климова и Петренко развелись. Причиной стали измены, в которых Игорь не раз признавался сам. Бывшие супруги заключили нотариальное соглашение об алиментах, в котором был зафиксирован размер выплат на детей. Ежемесячная сумма на содержание сыновей превышала полмиллиона рублей, об этом со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Третьим судьбоносным избранником Климовой стал актёр Гела Месхи. В 2015 году у пары родилась дочь Изабелла, которую дома ласково называют Беллой. В том же году они официально поженились. Однако и это замужество продлилось недолго. В 2019 году состоялся очередной развод.
Сама актриса не скрывает, что инициатором расставания выступила она. Причина банальна — не сошлись характерами.
«Люди расходятся, когда жить вместе становится сложнее, чем решиться на развод. У меня было три развода — и у каждого были свои причины», — рассказывала Екатерина Климова в интервью Светлане Бондарчук.Несмотря на разрыв, экс-супруги смогли сохранить тёплые отношения. Месхи регулярно видится с дочерью, а дни рождения Беллы они всегда празднуют вместе.
Биография любви, которая превратилась в судебные тяжбыТо, что начиналось как красивая история любви между Климовой и Петренко, закончилось бракоразводным кошмаром. И дело тут не только в финансах. Позже сам актёр признался: после расставания он превратился для сыновей в так называемого «воскресного папу». То есть видится с детьми урывками, по выходным, когда выдаётся возможность. Основная же тяжесть воспитания легла на плечи бывшей жены. В 2016-м Петренко женился на актрисе Кристине Бродской. У пары родились три дочери: София-Каролина, Мария и Ева. Вроде бы всё наладилось. Но долги перед старшими сыновьями остались. И вот тут-то и возникли серьёзные проблемы.
После развода Петренко и Климова заключили соглашение, согласно которому актёр обязался ежемесячно перечислять деньги на содержание детей. И первое время он исправно выполнял условия. Но затем грянула пандемия. Съёмки почти полностью прекратились. Доходы Петренко резко снизились. А вдобавок — новая семья, трое маленьких дочерей, которых тоже надо кормить и растить. Суммы платежей становились всё скромнее, а затем и вовсе сошли на нет. Долг по алиментам начал расти.
Актриса, в одиночку тянувшая двоих сыновей, держалась как могла. Несмотря на это, в 2022 году она подала иск в суд. На тот момент сумма неуплаты составляла 6 миллионов рублей. Петренко не смирился и попытался оспорить решение. Игорь подал иск с требованием снизить размер алиментов, мотивируя это тем, что теперь у него на попечении трое других детей. Но суд отклонил просьбу. Тем временем долг продолжал копиться. К 2024 году сумма задолженности превысила 10 миллионов рублей.
Игорь Петренко угодил в список злостных неплательщиков алиментов. Между тем к середине 2024 года ситуация наконец изменилась. Артист стал больше сниматься, появились новые проекты. Он начал постепенно расплачиваться по долгам. Летом 2024 года Петренко перевёл Климовой почти 3 миллиона рублей, а осенью — ещё 5 миллионов. К концу года оставалось выплатить чуть больше 1,3 миллиона. На начало 2025 года финансовое обязательство сократилось до 15 тысяч рублей — практически полное погашение. Но, как позже выяснилось, праздновать победу было преждевременно.
В апреле 2026 года история получила неожиданный поворот. Петренко снова отправился в судебную инстанцию с требованием урезать алименты. Что изменилось? Ведь в 2023 году ему уже отказали в подобной просьбе. Игорь Петренко делает упор на то, что старое соглашение (2015 год) не отражает его текущей жизни. К тому же старший сын Матвей уже совершеннолетний, а скоро 18 лет исполнится и Корнею. По закону Петренко может не платить алименты на взрослых детей, если только те не учатся очно. Но здесь есть важная деталь: накопленный за прежние годы долг никуда не исчез. Даже если суд встанет на сторону киноактёра, задолженность перед Климовой ему всё равно придётся закрыть.
Кто такой Ян Трунцев и почему пара скрывает свои отношенияПока артист судится с экс-супругой и добивается снижения алиментов, сама Климова, кажется, наконец устроила личную жизнь. После развода с Месхи в 2019 году актриса долго скрывала свои отношения от публики. Но в 2023 году в беседе с Надеждой Стрелец она всё же призналась:
«Я, конечно же, сейчас влюблена, но сейчас не лучший период в наших отношениях, и я не знаю, насколько это окончательно, постоянные разлуки, бесконечная гонка... все это явно не на пользу отношениям. Женщина я порывистая и не раз это доказывала».Долгое время личность таинственного избранника оставалась загадкой. Но в 2024 году в СМИ просочились сведения: новый мужчина в жизни Климовой — медиаменеджер и продюсер Ян Трунцев. Он младше актрисы, и, по всей видимости, их отношения длятся уже несколько лет. Пара официально ничего не комментирует, однако совместные снимки время от времени мелькают в соцсетях. Фанаты связывают помолодевший вид и сияющие глаза актрисы именно с этим романом. Дочь актрисы от первого брака, Лиза, уже взрослая. В 2024 году она получила диплом факультета журналистики МГУ. Девушка увлекается дизайном и, похоже, не намерена повторять путь своей знаменитой матери.