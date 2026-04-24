«Получить опыт»: Роза Сябитова высказалась о союзах женщин после 30 с зумерами

24 апреля 2026, 17:03

Сябитова назвала отношения зумеров с женщинами после 30 способом получить опыт

Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что отношения молодых людей (зумеров) с женщинами старше 30 лет служат для парней лишь способом получить опыт. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».





Телеведущая считает, что взрослым женщинам должно быть «стыдно» вступать в отношения с большой разницей в возрасте. По мнению свахи, нормальная женщина даже не обратит внимания на молодого человека, который сильно младше неё.

«Разница в возрасте, например, у молодого человека, если ему двадцать и девушке тридцать, — большая разница. То есть целое поколение — это разные вещи. Такой тенденции я не наблюдаю. Мне её незачем наблюдать. Потому что она ни к чему не ведёт», — отметила Роза.