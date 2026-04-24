«Невосполнимая утрата»: Прилучный высказался о смерти Пиманова
Актёр Павел Прилучный отреагировал на смерть Алексея Пиманова, признавшись, что новость стала для него настоящим потрясением.
В своём блоге он отметил, что до сих пор не может поверить в произошедшее и с теплотой вспомнил совместную работу.
Прилучный подчеркнул, что всегда восхищался энергией, профессионализмом и преданностью делу Пиманова, называя его не просто режиссёром, а настоящим мастером, создававшим на съёмочной площадке особую атмосферу.
Одним из их ключевых проектов стала комедия «Водитель-олигарх», где актёр исполнил главную роль. Эта картина стала последней режиссёрской работой Пиманова и, по словам Прилучного, оставила заметный след в индустрии.
