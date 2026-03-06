«Возьми телефон, детка»: что за песня? Как запоминающийся мотив из трека Toxi$ стал вирусным мемом
«Возьми телефон, детка…» — это фраза рэпера Toxi$ (Токсис) из Петербурга, которая быстро стала популярной. Ее вставляют в видео о бывших, друзьях, начальниках и даже курьерах. Однако все началось не с телешоу или громкой премьеры. Подробнее о том, почему песня 21-летнего рэпера Toxi$ из Петербурга стала популярной в интернете, читайте в материале «Радио 1».
Запоминающийся припевПопулярность пришла после стрима, где Toxis исполнил трек «Nobody» вместе с продюсером Aarne и рэпером Big Baby Tape. Простая обстановка — камера, диван и микрофон — создала атмосферу близости и искренности. Пользователи интернета сразу вырезали запоминающийся припев из песни и начали использовать его как мем. В этой фразе есть всё, что нужно для хита: короткий текст, понятная эмоция и легкая ирония.
Кто такой рэпер ToxisЗа вирусной строчкой стоит 21-летний Андрей Смелянский. Он родился в Москве в 2004 году, но в детстве переехал с родителями в Петербург. Юноша увлекся музыкой еще в подростковом возрасте. Он слушал американский рэп и экспериментировал со звуком, выкладывая свои первые треки в интернет. В 15 лет парень выпустил дебютный альбом и начал набирать аудиторию. Постепенно появились коллаборации, студийные релизы и выступления на крупных площадках в Москве и Петербурге.
Сегодня Toxis продолжает жить и работать в России, записывая новую музыку и активно выступая. В его возрасте список релизов и совместных работ уже впечатляет, а вирусная песня стала самым громким моментом в карьере. Билеты на ближайшие концерты почти полностью раскупили. Андрей также включает популярный фрагмент стрима в свои выступления, что вызывает восторг у поклонников.