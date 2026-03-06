06 марта 2026, 13:26

Андрей Смелянский (Фото: Telegram @ toxisslime4)

«Возьми телефон, детка…» — это фраза рэпера Toxi$ (Токсис) из Петербурга, которая быстро стала популярной. Ее вставляют в видео о бывших, друзьях, начальниках и даже курьерах. Однако все началось не с телешоу или громкой премьеры. Подробнее о том, почему песня 21-летнего рэпера Toxi$ из Петербурга стала популярной в интернете, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Запоминающийся припев Кто такой рэпер Toxis Что с голосом рэпера Токсис Вредные привычки

Запоминающийся припев

Кто такой рэпер Toxis

Андрей Смелянский (Фото: Telegram @ toxisslime4)

Что с голосом рэпера Токсис

Вредные привычки