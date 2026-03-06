Достижения.рф

«Возьми телефон, детка»: что за песня? Как запоминающийся мотив из трека Toxi$ стал вирусным мемом

Андрей Смелянский (Фото: Telegram @ toxisslime4)

«Возьми телефон, детка…» — это фраза рэпера Toxi$ (Токсис) из Петербурга, которая быстро стала популярной. Ее вставляют в видео о бывших, друзьях, начальниках и даже курьерах. Однако все началось не с телешоу или громкой премьеры. Подробнее о том, почему песня 21-летнего рэпера Toxi$ из Петербурга стала популярной в интернете, читайте в материале «Радио 1».



Запоминающийся припев

Популярность пришла после стрима, где Toxis исполнил трек «Nobody» вместе с продюсером Aarne и рэпером Big Baby Tape. Простая обстановка — камера, диван и микрофон — создала атмосферу близости и искренности. Пользователи интернета сразу вырезали запоминающийся припев из песни и начали использовать его как мем. В этой фразе есть всё, что нужно для хита: короткий текст, понятная эмоция и легкая ирония.

Кто такой рэпер Toxis

За вирусной строчкой стоит 21-летний Андрей Смелянский. Он родился в Москве в 2004 году, но в детстве переехал с родителями в Петербург. Юноша увлекся музыкой еще в подростковом возрасте. Он слушал американский рэп и экспериментировал со звуком, выкладывая свои первые треки в интернет. В 15 лет парень выпустил дебютный альбом и начал набирать аудиторию. Постепенно появились коллаборации, студийные релизы и выступления на крупных площадках в Москве и Петербурге.

Сегодня Toxis продолжает жить и работать в России, записывая новую музыку и активно выступая. В его возрасте список релизов и совместных работ уже впечатляет, а вирусная песня стала самым громким моментом в карьере. Билеты на ближайшие концерты почти полностью раскупили. Андрей также включает популярный фрагмент стрима в свои выступления, что вызывает восторг у поклонников.

Что с голосом рэпера Токсис

Голос юноши вызывает много обсуждений. Внешне Андрей выглядит как представитель новой рэп-волны: он сдержан, носит модную одежду и уверенно выступает. Но когда начинает петь, его голос становится высоким и почти юношеским. Это создает странное впечатление, потому что образ не совпадает со звучанием. Причина такого тембра кроется в его здоровье. В подростковом возрасте у мальчика была эозинофильная гранулема — доброкачественная опухоль в костях.

Вредные привычки

Токсис — разносторонняя личность. У него множество увлечений, но главным делом для него сейчас остается музыка. В отличие от многих представителей рэп-культуры, Смелянский ведет здоровый образ жизни и негативно относится к вредным привычкам.
