Стало известно имя нового руководителя Школы-студии МХАТ

06 марта 2026, 12:41

Актёр Константин Хабенский возглавил Школу-студию МХАТ

Константин Хабенский (Фото: кадр из сериала «За час до рассвета»)

Школу-студию МХАТ возглавил Константин Хабенский. Как сообщает издание «СтарХит», министр культуры РФ Ольга Любимова официально объявила о назначении народного артиста России на должность исполняющего обязанности ректора.





Хабенский приступит к новой работе немедленно. Художественный руководитель МХТ имени Чехова продолжит совмещать эту должность с постом в Школе-студии. Для самого учебного заведения назначение известного актёра и режиссёра открывает новый этап развития.



Слухи о возможном приходе Хабенского в Школу-студию появились за несколько дней до официального объявления. Источники в театральных кругах обсуждали этот вариант, однако сам актёр сохранял молчание.

«Спросите у тех, кто это пишет», — отвечал Хабенский на вопросы журналистов.