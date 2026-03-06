Достижения.рф

Стало известно имя нового руководителя Школы-студии МХАТ

Актёр Константин Хабенский возглавил Школу-студию МХАТ
Константин Хабенский (Фото: кадр из сериала «За час до рассвета»)

Школу-студию МХАТ возглавил Константин Хабенский. Как сообщает издание «СтарХит», министр культуры РФ Ольга Любимова официально объявила о назначении народного артиста России на должность исполняющего обязанности ректора.



Хабенский приступит к новой работе немедленно. Художественный руководитель МХТ имени Чехова продолжит совмещать эту должность с постом в Школе-студии. Для самого учебного заведения назначение известного актёра и режиссёра открывает новый этап развития.

Слухи о возможном приходе Хабенского в Школу-студию появились за несколько дней до официального объявления. Источники в театральных кругах обсуждали этот вариант, однако сам актёр сохранял молчание.

«Спросите у тех, кто это пишет», — отвечал Хабенский на вопросы журналистов.
До того, как выбор пал на Хабенского, в списке потенциальных кандидатов фигурировали другие известные фигуры. Среди претендентов рассматривались Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов.
Ольга Щелокова

