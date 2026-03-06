Достижения.рф

Минкультуры назначил Сергея Безрукова худруком МХАТ имени Горького

Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Актер Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



Об этом она написала в своём канале в мессенджере Max. К тому же она уведомила, что актер Константин Хабенский назначен на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Ранее сообщалось, что Хабенский являлся одним из кандидатов на пост ректора. При этом экс-ректор МХАТ режиссер Константин Богомолов лично просил Любимову освободить его от исполнения обязанностей. До этого его назначение вызвало волну критики среди выпускников студии.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0